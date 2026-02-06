Vonn cubrió sin aparentes problemas la pista Tofana en el entrenamiento para el descenso

Cortina d'Ampezzo (Italia), 6 feb (EFE).- La estadounidense Lindsey Vonn cubrió, sin aparentes problemas el recorrido de la pista Tofana, en el primer entrenamiento para el descenso femenino de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que no se pudo disputar el jueves por la fuerte nevada caída en la citada estación de los Dolomitas italianos -sede de las competiciones de mujeres del deporte rey invernal-, aplazado inicialmente a causa de la escasa visibilidad en algunas zonas y que se reanudó hace unos minutos.

Vonn, una de las más grandes figuras de toda la historia del esquí alpino, que, con una rodilla de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse- se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tiene dañado el menisco-, anunció el pasado martes que quiere competir en las pruebas olímpicas.

Este viernes, el entrenamiento se paró después de que hubiesen completado la pista Tofana sólo tres esquiadoras y después de que se cayese -sin lamentar daños- la eslovena Ilka Stuhec. El ensayo se reanudó hace un rato; y Lindsey, que salió con el dorsal 10, cubrió el recorrido sin aparentes problemas.

La campeona de St.Paul (Minesota) cuenta 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas -dos esta temporada- en descenso. EFE