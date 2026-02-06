Espana agencias

Vonn cubrió sin aparentes problemas el entrenamiento para el descenso, que dominó Wiles

Cortina d'Ampezzo (Italia), 6 feb (EFE).- La estadounidense Lindsey Vonn cubrió, sin aparentes problemas el recorrido de la pista Tofana, en el primer entrenamiento para el descenso femenino de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que no se pudo disputar el jueves por la fuerte nevada caída en la citada estación de los Dolomitas italianos -sede de las competiciones de mujeres del deporte rey invernal-, aplazado inicialmente a causa de la escasa visibilidad en algunas zonas y que se reanudó hace unos minutos.

Vonn, una de las más grandes figuras de toda la historia del esquí alpino, que, con una rodilla de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse- se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tiene dañado el menisco-, anunció el pasado martes que quiere competir en las pruebas olímpicas.

Este viernes, el entrenamiento se paró después de que hubiesen completado la pista Tofana sólo tres esquiadoras y después de que se cayese -sin lamentar daños- la eslovena Ilka Stuhec. El ensayo se reanudó unos 45 minutos después; y Lindsey, que salió con el dorsal 10, cubrió el recorrido sin aparentes problemas.

La campeona de St.Paul (Minesota), que cuenta 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas -dos esta temporada- en descenso, abandonó la zona de meta, centrada en sus terapias de recuperación, sin efectuar declaraciones, tras marcar el undécimo tiempo de un ensayo que dominó su compatriota Jaqueline Wiles.

Wiles cubrió los 2.572 metros de la pista Tofana -con salida a 2.320 metros de altitud y un desnivel de 760- en un minuto, 38 segundos y 94 centésimas, 66 menos que la noruega Lie Kajsa Vickhoff y con 97 sobre la alemana Kira Weidle, que marcó el tercer crono.

Lindsey, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, y con once medallas en grandes eventos, incluido un oro olímpico -hace 16 años, en los Juegos de Vancouver (Canadá)- y dos oros mundiales -hace 17, en Val d'Isere (Francia), acabó en un muy meritorio undécimo puesto el ensayo; a un segundo y 39 centésimas de Wiles.

La italiana Sofia Goggia, campeona olímpica de la disciplina en los Juegos de PyeongChang'18 (Corea del Sur) y subcampeona hace cuatro años, en los de Pekín, marcó el octavo crono, a 1.17 del tiempo de Wiles. EFE

