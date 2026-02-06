Varios centenares de agricultores se concentran en centro de Barcelona con sus tractores

Barcelona, 6 feb (EFE).- Varios centenares de agricultores convocados por el movimiento agrario Revolta Pagesa se concentran a esta ahora con un centenar de tractores y vehículos particulares frente al Departamento de Agricultura de la Generalitat, situado en la céntrica Gran Via de les Corts Catalanes, en defensa del sector.

La movilización corta a esta ahora al tráfico en esa parte de la Gran Via barcelonesa, ya que los agricultores han colocado decenas de tractores en el centro de esa céntrica avenida.

Con esta protesta, Revolta Pagesa reivindica un mejor trato para el sector agrario dos años después de la histórica tractorada que les llevó a concentrarse en el centro de la ciudad.

El movimiento busca poner de manifiesto que, dos años después, el sector sigue padeciendo un exceso de burocracia y sufriendo la competencia desleal. EFE

