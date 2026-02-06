Espana agencias

Un Zaragoza con interrogantes recibe a un Eibar que quiere su primer triunfo a domicilio

Zaragoza/Eibar (Gipuzkoa), 6 feb (EFE).- El Zaragoza recibe el sábado (18.30 horas) en el Ibercaja Estadio a un Eibar que suma dos victorias seguidas en LaLiga Hypermotion y que, a orillas del Ebro, buscará su primera victoria a domicilio de la temporada.

El Zaragoza, penúltimo en la tabla, tiene una oportunidad para sumar puntos que le permitan salir del descenso. Llega tras caer el sábado pasado en su visita al Albacete en el estadio Carlos Belmonte, donde los blanquillos firmaron un pésimo encuentro que dejó malas sensaciones.

Resulta una incógnita la alineación que presentará Rubén Sellés, técnico del conjunto aragonés, después de un mercado invernal con nueve bajas y varias caras nuevas. No podrá contar en la zaga con Pablo Insúa, mientras que Aleksandar Radovanovic puede entrar en la convocatoria después de su lesión de esternón. También podría alinear a Jawad el Yamiq en su regreso a la capital aragonesa.

En el lateral izquierdo, Sellés tendrá de vuelta a Dani Tasende, pero no estará Carlos Pomares, aunque para el costado también podría alinear a uno de los últimos fichajes, Juan Larios, con el que ya coincidió en el Southampton inglés.

En el centro del campo, las bajas de Raúl Guti, Keidi Bare y Toni Moya condicionan una medular a la que se han incorporado recientemente Rober González, y Nikola Cumic, ambos, con un perfil ofensivo, y Mawuli Mensah, con mayor versatilidad.

El ataque es la otra línea que más dudas alberga, afectada por las lesiones de Kenan Kodro y las molestias de última hora de Sinan Bakis y Dani Gómez, por lo que Mario Soberón, que ha regresado esta semana, se perfila como titular.

Aunque Sellés, como es habitual, no ha querido dar pistas de su planteamiento para el sábado, ha reconocido que el equipo, "obviamente, va a cambiar".

Por su parte, los números en casa del Eibar, donde es el mejor de la categoría (con 13 partidos jugados en Ipurua en 24 jornadas), contrastan con el pobre balance de 4 puntos cosechados fuera, lo que le convierte en el peor equipo como visitante.

Es una paradoja que el equipo de Beñat San José quiere solventar cuanto antes. Un triunfo en Zaragoza permitiría al conjunto eibarrés prolongar su buena racha -acumula ya tres partidos consecutivos sin perder- que le ha permitido alejarse a seis puntos de la zona de descenso.

Para afrontar este encuentro, contará con la baja importante de uno de sus jugadores más emblemáticos, José Corpas, que se perderá el partido por acumulación de tarjetas, al ver el sábado su quinta cartulina ante el Sporting de Gijón. Su puesto en el extremo derecho lo podría cubrir el eibarrés Magunazelaia.

Tras la recuperación de su último jugador lesionado, Álvaro Rodríguez, que ya estuvo presente la semana pasada ante el Sporting de Gijón, Beñat San José podrá contar con todos sus efectivos, excepto el mencionado Corpas. Todo apunta a que mantendrá el mismo esquema que le ha dado tan buenos resultados en los anteriores partidos. Martón, en la punta, y Arbilla, en el carril izquierdo, se perfilan también como titulares.

- Alineaciones probables:

Zaragoza: Andrada, Tasende o Larios, Tachi, El Yamiq o Saidu, Aguirregabiria, Akouokou, Francho, Saidu, Valery o Cuenca, Rober González o Moyano y Soberón.

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Marco Moreno, Arbilla, Sergio Álvarez, Olaetxea, Magunagoitia, Mada, Guruzeta y Martón.

Árbitro: Luis Bestard (Comité balear).

Estadio: Ibercaja Estadio.

Día: Sábado 7 de febrero.

Hora: 18.30. EFE

