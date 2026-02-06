Espana agencias

Un hombre fallece tras caer con su coche al río en Sarria (Lugo)

Lugo, 6 feb (EFE).- Un septuagenario ha muerto este viernes tras caer con su coche al río desde un puente en pleno centro de Sarria, en la Rúa do Peregrino, según la información facilitada a EFE por el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia (CIAE).

Por causas que todavía se están investigando, el coche en el que viajaba la persona fallecida, conductor y único ocupante del vehículo, se cayó al río desde un puente.

Para rescatar el cadáver fue precisa la intervención de los bomberos de la localidad, que también revisaron las inmediaciones del lugar en el que se produjo el accidente y el río para comprobar si había más personas en el vehículo cuando se precipitó al agua.

En principio, descartaron que hubiese más ocupantes.

En el operativo de rescate participaron también efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y Urgencias Sanitarias de Galicia-061. EFE

