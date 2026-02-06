Un grupo industrial chino critica la investigación de la UE a la firma eólica Goldwind

Pekín, 6 feb (EFECOM).- La Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME) expresó este viernes su "fuerte descontento y oposición" a la decisión de la Unión Europea (UE) de abrir una investigación contra la empresa china del sector eólico Goldwind, en el marco del reglamento comunitario sobre subsidios extranjeros.

En un comunicado difundido hoy, la asociación empresarial señaló que se trata del segundo procedimiento de este tipo iniciado por Bruselas en pocos meses, después de que en diciembre la UE activara una investigación similar contra una empresa china de equipos de seguridad, y advirtió de su preocupación por el uso de este tipo de "instrumentos unilaterales".

Según la CCCME, las empresas chinas de energía eólica y otros sectores verdes han logrado expandir su presencia en el mercado europeo gracias a la "innovación tecnológica continua", a cadenas industriales y de suministro "completas" y a productos "adaptados a las necesidades del mercado y de los consumidores europeos".

La organización sostuvo que la actividad de estas compañías ha contribuido de forma "significativa" a la transición energética de Europa y a los esfuerzos globales para hacer frente al cambio climático, y subrayó que China y la UE cuentan con un "amplio potencial de cooperación" en ámbitos como la energía verde.

En ese contexto, la cámara instó a las autoridades europeas a mantener una postura "objetiva y justa" y a aplicar con cautela las herramientas de investigación previstas en la normativa comunitaria, al tiempo que reclamó un entorno empresarial "no discriminatorio y predecible" para las empresas chinas que operan en el bloque.

La reacción se produce después de que la Comisión Europea anunciara esta semana la apertura de una investigación en profundidad contra el fabricante chino de aerogeneradores Goldwind, ante las sospechas de que los subsidios concedidos por Pekín podrían distorsionar la competencia en el mercado interior de la UE.

Bruselas sostiene que ayudas directas, ventajas fiscales o financiación en condiciones favorables podrían reforzar artificialmente la posición competitiva de la empresa en el sector eólico europeo.

El caso se inscribe en un contexto de crecientes fricciones comerciales entre Pekín y Bruselas, marcado por un mayor escrutinio europeo sobre sectores considerados estratégicos, algo que ha provocado protestas por parte de China. EFECOM