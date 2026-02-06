Espana agencias

Torrelavega recibe al Rebi BM Cuenca con el objetivo de empezar 2026 con buen pie

Guardar

Santander, 6 feb (EFE).- El Bathco BM Torrelavega recibe este sábado, a las 19.00 horas, al Rebi BM Cuenca con el objetivo de empezar la segunda vuelta y 2026 con buen pie.

La Liga Asobal vuelve para el escuadrón naranja tras cincuenta días sin competición oficial, aunque llega tras una intensa pretemporada invernal.

El equipo de Jacobo Cuétara tratará de sumar otros dos puntos ante un Rebi BM Cuenca que aún no ha sumado lejos de Castilla La Mancha.

Sin embargo, el técnico del Bathco BM Torrelavega ha preferido ser cauto, puesto que cree que el elenco conquense dará su mejor versión en el pabellón Vicente Trueba, al igual que la mostró en su feudo ante los cántabros.

Para este encuentro, el técnico naranja recupera a Nicolai Colunga, que aún no ha disputado ningún encuentro de la presente temporada por lesión, aunque pierde a Oswaldo Maestro y Marko Jurkovic.

"Tenemos que centrarnos en dar nuestra mejor versión, en ser competitivos delante de nuestra afición, que entiendo que tenga ganas de vernos", ha dicho.

Sobre el estado de su equipo, el asturiano ha reconocido que el Bathco BM Torrelavega ha tenido "inestabilidad" en los partidos de pretemporada, pero los entrenamientos han sido "muy buenos".

"Estoy muy contento con eso, han sido entrenamientos de mucho volumen y calidad", ha apostillado Cuétara, quien ha celebrado el regreso de Colunga a la convocatoria. "Después de una vuelta entera, ha hecho un gran periodo preparatorio y será el contrapunto a las bajas de Oswaldo y Marko", ha concluido. EFE

ksm/pgh/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Recuperan el cuerpo del parapentista accidentado en Puerto de la Cruz (Tenerife)

Infobae

La pectina puede ser un aliado eficaz y seguro frente a las alergias alimentarias

Infobae

Belarra apuesta por crear una red social pública frente a 'X', que ve en manos de "un nazi peligroso"

Belarra apuesta por crear una

Tres detenidos en Alicante por una oleada de robos en coches buscando balizas V-16

Infobae

El exdirector de Emergencias niega ante la jueza de la dana haber filtrado el audio entre AEMET y el '112' el 29O

El exdirector de Emergencias niega
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rodalies prevé la recuperación de

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager