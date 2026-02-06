Torrelavega recibe al Rebi BM Cuenca con el objetivo de empezar 2026 con buen pie

Santander, 6 feb (EFE).- El Bathco BM Torrelavega recibe este sábado, a las 19.00 horas, al Rebi BM Cuenca con el objetivo de empezar la segunda vuelta y 2026 con buen pie.

La Liga Asobal vuelve para el escuadrón naranja tras cincuenta días sin competición oficial, aunque llega tras una intensa pretemporada invernal.

El equipo de Jacobo Cuétara tratará de sumar otros dos puntos ante un Rebi BM Cuenca que aún no ha sumado lejos de Castilla La Mancha.

Sin embargo, el técnico del Bathco BM Torrelavega ha preferido ser cauto, puesto que cree que el elenco conquense dará su mejor versión en el pabellón Vicente Trueba, al igual que la mostró en su feudo ante los cántabros.

Para este encuentro, el técnico naranja recupera a Nicolai Colunga, que aún no ha disputado ningún encuentro de la presente temporada por lesión, aunque pierde a Oswaldo Maestro y Marko Jurkovic.

"Tenemos que centrarnos en dar nuestra mejor versión, en ser competitivos delante de nuestra afición, que entiendo que tenga ganas de vernos", ha dicho.

Sobre el estado de su equipo, el asturiano ha reconocido que el Bathco BM Torrelavega ha tenido "inestabilidad" en los partidos de pretemporada, pero los entrenamientos han sido "muy buenos".

"Estoy muy contento con eso, han sido entrenamientos de mucho volumen y calidad", ha apostillado Cuétara, quien ha celebrado el regreso de Colunga a la convocatoria. "Después de una vuelta entera, ha hecho un gran periodo preparatorio y será el contrapunto a las bajas de Oswaldo y Marko", ha concluido. EFE

ksm/pgh/og