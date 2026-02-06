Espana agencias

TikTok dice que es "categóricamente falso" que tenga un diseño adictivo

Bruselas, 6 feb (EFECOM).- La plataforma china TikTok dijo este viernes que la investigación llevada a cabo contra ella por la Comisión Europea, que le ha llevado a concluir que la plataforma tiene un diseño "adictivo", se basa en "una descripción categóricamente falsa y totalmente infundada".

"Tomaremos todas las medidas necesarias para impugnar estas conclusiones por todos los medios a nuestro alcance", aseguró un portavoz de la compañía, en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario concluyó hoy que varias de las características de la plataforma, como su "scroll infinito", la visualización automática de videos, las notificaciones y su sistema de recomendación de contenidos "altamente personalizada" fomentan la adicción de los usuarios y pueden causarles "un daño físico y mental", especialmente a los menores.

Todo ello puede "llevar al comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios", señaló la Comisión, citando estudios científicos, y culpó a TikTok ignorar las medidas que puede llevar a cabo para evitar estos riesgos.

En concreto, considera que las herramientas para reducir el tiempo de uso de la plataforma no son eficaces porque son "muy fáciles" de desactivar y que tampoco los sistemas de control parental porque requiere que los padres tengan el conocimiento adecuado para utilizarlos.

El Ejecutivo comunitario considera que TikTokestá violando la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y le ha pedido que modifique el diseño de la plataforma. Si no lo hace o no está satisfecha con los cambios que proponga en el futuro, puede multarle con hasta el 6 % de su facturación anual a nivel global. EFECOM

