Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026

TIEMPO BORRASCA

Sevilla - Andalucía vive una jornada meteorológica más tranquila, volverán a abrir prácticamente todos los colegios, aunque 7.000 personas permanecen desalojadas por la crecida de los ríos, con especial atención a la localidad gaditana de Grazalema, evacuada en su totalidad por la enorme cantidad de agua que se acumula en el subsuelo.

Mérida - La tregua de las lluvias en buena parte de Extremadura en las últimas horas ha reducido levemente el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen fuera de sus casas a la espera de que la situación mejore.

Madrid - La borrasca Leonardo mantiene en alerta amarilla, es decir peligro bajo, a once comunidades autónomas por viento, lluvia, temporal marítimo, nieve o tormentas, a las que se suma Galicia en aviso naranja, con riesgo importante, por olas de hasta 7 metros y fuerte viento en la mar.

TRENES HUELGA

Madrid - El Ministerio de Transportes, Renfe y Adif se citan por tercera jornada consecutiva con los maquinistas y los sindicatos del sector ferroviario con el objetivo de evitar la huelga anunciada para la próxima semana, entre los días 9 y 11 de febrero, tras los graves accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - La campaña electoral en Aragón para los comicios del próximo domingo llega a su fin este viernes y los partidos redoblan el esfuerzo para conseguir la movilización de sus electores con la presencia de sus lideres nacionales en los principales actos del cierre.

- El abecedario de las elecciones en Aragón. De la A de 'anticipadas' a la Z de Zaragoza. Isabel Poncela

CASO NEGREIRA

Barcelona - El expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, que dirigió el club entre 2000 y 2003, declara como testigo ante la jueza que investiga los pagos del club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

DANA JUSTICIA

Catarroja (Valencia) - El director general de Emergencias de la Generalitat valenciana durante la dana de 2024, Alberto Martín Moratillas, declara como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la catástrofe que causó 230 muertos en la provincia de Valencia.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN (EFEVerifica)

Madrid - El anuncio de la regularización de inmigrantes en España ha avivado en redes sociales la antigua teoría de la conspiración del Gran Reemplazo, que defiende la existencia de un plan oculto para sustituir a la población autóctona de Europa por inmigrantes de terceros países.

ASTROFÍSICA INVESTIGACIÓN

Madrid - Desde que se lanzó al espacio en 2021, el telescopio James Webb ha abierto una inédita ventana al universo lejano. Ahora, un nuevo estudio liderado por astrofísicos españoles continúa por este camino escudriñando una de las galaxias más oscurecidas.

RICHARD PRICE (Entrevista)

Barcelona - El escritor y guionista Richard Price, nominado al Óscar por 'El color del dinero' y uno de los autores de la serie policíaca 'The Wire', habla en una entrevista con EFE de su última novela, 'Lázaro Resucitado', que presenta en el Festival BCNegra. Lara Malvesí

ESTRELLA MORENTE (Entrevista)

Sevilla - La cantaora Estrella Morente habla en una entrevista con EFE de su nueva gira con el espectáculo 'De Estrella a Estrellas', en el que fusiona el flamenco con el jazz y rinde homenaje a grandes mujeres de la música como Nina Simone, Chavela Vargas, Rocío Jurado, Mina, Rocío Dúrcal o Ella Fitzgerald. Fermín Cabanillas

CINE ESTRENOS

Madrid - Este viernes llega a los cines 'La fiera', una película de Salvador Calvo protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau basada en la historia de cinco amigos enamorados del salto base con traje de alas, un deporte de riesgo que acabó con la vida de cuatro de ellos, uno de los cuales, Carlos Suárez, murió durante el rodaje de la cinta.

TURISMO ASTRONÓMICO (Entrevista)

Salamanca - El monitor astronómico Óscar Martín ha logrado captar en Salamanca algo muy inusual en latitudes tan bajas, cuatro auroras boreales entre mayo de 2024 hasta hace unos días, uno de esos fenómenos impresionantes, como lo será el eclipse total de sol de este verano, que atraen el interés por el turismo astronómico, según cuenta a EFE. Cristina García Casado

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Mérida.- GOBIERNO EXTREMADURA.- El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, se reúne con el portavoz parlamentario de Vox, Oscar Fernández, dentro de la ronda de encuentros previos a su propuesta de candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura tras las elecciones del 21 de diciembre. Asamblea. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- La candidata a la presidencia de Aragón por Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Agengochea atiende a los medios de comunicación para abordar temas de actualidad relacionados con la cita a las urnas del próximo domingo. Exterior del Palacio le La Aljfería.

12:15h.- Barakaldo (Bizkaia).- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, atiende a los medios de comunicación junto a la presidenta del PP de Vizcaya, Amaya Fernández, tras mantener una reunión con sindicatos de policías municipales. Herriko Plaza. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- Cierre de campaña de Podemos con Irene Montero, Ione Belarra y la candidata aragonesa, María Goikoetxea. Centro Cívico Almozara. (Texto)(Foto) (Vídeo)(Audio)

18:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE de Aragón y candidata a las elecciones autonómicas, Pilar Alegría, participan en el acto de cierre de campaña en Zaragoza. Hotel Hiberus. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

18:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, participan en el acto de fin de campaña. Plaza de la Seo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Teruel.- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato de Teruel Existe a las elecciones del 8F, Tomás Guitarte, participa en el acto de final de campaña. Centro Sociocultural San Julián.

19:30h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El PP de Aragón cierra la campaña electoral con un acto en el que participarán el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón. Sala Multiusos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:45h.- Teruel.- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, atiende a los medios antes de participar en el cierre de la campaña electoral. Hall de la Muralla de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón.

21:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- Fiesta fin de campaña de CHA con el candidato, Jorge Pueyo. Restaurante La Cantera. Avenida Almozara, 39.

21:20h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, participa en el cierre de campaña para las elecciones del domingo. Centro Cívico Delicias.

ECONOMÍA

Madrid.- TRENES HUELGA.- El Ministerio de Transportes, Renfe y Adif se reúnen por tercer día consecutivo con los sindicatos del sector ferroviario en su intento de que desconvoquen la huelga anunciada para la próxima semana. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Barcelona.- RODALIES CATALUÑA.- La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, participa en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa Tribuna Catalunya. Gran Via de les Corts Catalanes, 668. (Texto)

09:00h.- Madrid.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- El INE publica el índice de producción industrial (IPI) de diciembre de 2025. (Texto)

09:00h.- Madrid.- INGRESO MÍNIMO.- La Seguridad Social detalla beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). (Texto)

09:30h.- Barcelona.- PESTE PORCINA.- El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y la consellera de Interior, Núria Parlon, visitan el centro de mando avanzado habilitado por Agentes Rurales para contener el brote de peste porcina africana. Carretera de Sabadell a Santa Perpètua. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- MANIFESTACIÓN AGRICULTURA.- La plataforma 6 F ha convocado este viernes una manifestación frente al Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- SECTORES ALIMENTACIÓN.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el presidente de la Asociación Española de Empresas de Fabricantes de Marcas líderes de Gran Consumo (Promarca), Fernando Fernández. Sede del Ministerio. Paseo Infanta Isabel, 1.

10:00h.- Amurrio (Álava).- TUBOS REUNIDOS.- Rueda de prensa del comité de Empresa de Tubos Reunidos Amurrio contra el ERE que se va a presentar en el grupo. Entrada de la planta. (Texto) (Foto)

10:30h.- Oviedo.- ACCIDENTE MINA.- La comisión parlamentaria de investigación del accidente de la mina de Cerredo acoge la última comparecencia, la del director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas. Junta General. (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- SABADELL RESULTADOS.- Conferencia de prensa del consejero delegado del banco, César González-Bueno sobre los resultados del Banco Sabadell en 2025. C/Sena, 12. Sant Cugat del Vallès. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Barcelona.- BARCELONA INDUSTRIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene una reunión con representantes de la Diputación de Barcelona, en la sede de la Delegación del Gobierno en Catalunya. A las 13:00h se reúne con representantes de PIMEC, en la sede de la organización.

11:30h.- Madrid.- SECTORES VINO.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con la junta directiva de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV). Sede del Ministerio. Paseo Infanta Isabel, 1.

12:15h.- Huelva.- HIDRÓGENO VERDE.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participa, junto al consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, en el acto de clausura del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde Palacio de Congresos. Casa Colón. Plaza del Punto, 6. (Texto)

12:30h.- Barcelona.- PROTESTA AGRICULTORES.- Revolta Pagesa convoca una concentración de tractores frente a la conselleria de Agricultura en el segundo aniversario de las grandes movilizaciones del sector en Cataluña. Agricultura. Gran Via, 612. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Barcelona.- CASO NEGREIRA.- El expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, que dirigió el club entre 2000 y 2003, declara como testigo por el caso Negreira. Carretera de Sabadell. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El director general de Emergencias de la Generalitat durante la dana del 29 de octubre de 2024, Alberto Martín Moratillas, declara como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de las inundaciones. Juzgados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- GUARDIA CIVIL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil.

10:00h.- Burgos.- CRIMEN BURGOS.- Última sesión del juicio por el homicidio del joven vallisoletano Sergio Delgado, que falleció de un puñetazo en febrero de 2024 en Burgos, con los informes finales de las partes y la última palabra del acusado. Audiencia Provincial. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO SECUESTRO.- La Audiencia de Madrid sigue el juicio a cinco acusados de secuestrar a dos hombres a los que presuntamente retuvieron y amenazaron durante dos días en un hotel abandonado y ocupado del distrito madrileño de San Blas. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con declaraciones de policías, el juicio a tres hombres acusados de asesinar a tiros a un joven de 19 años y de intentar matar a otros dos tras una pelea en Alcorcón en 2022. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa el juicio al acusado para el que la Fiscalía pide prisión permanente revisable por asesinar a un anciano y ocultar el cadáver en un bidón con cal Audiencia Provincial. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interroga al presunto cabecilla de una red de narcotráfico que captó presuntamente al exjefe de la UDEF en Madrid. Calle García Gutiérrez s/n. (Texto)

11:15h.- Zaragoza.- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Hospital General Militar de la Defensa 'Orad y Gajias' y, a las 12:25h visita a los alumnos de primer curso de Academia General Militar, en el campamento Maria Cristina del Campo de Maniobras 'San Gregorio'.

SOCIEDAD

09:00h.- Granada.- TIEMPO BORRASCA.- La Diputación de Granada celebra pleno con carácter extraordinario y urgente para solicitar que la provincia sea declarada zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil tras los daños ocasionados por el temporal. Salón de Plenos de la sede central de la Diputación. Calle Periodista Barrios Talavera, 1. (Texto)

09:00h.- Madrid.- SANIDAD DESINFORMACIÓN.- La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la jornada 'Cómo frenar la epidemia de la desinformación en salud'. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado, 18-20. (Texto)

09:30h.- Madrid.- SANIDAD SARCOMA.- El Congreso de los Diputados acoge la celebración de una jornada sobre sarcomas, a propuesta de la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial. Congreso de los Diputados.

09:30h.- Vitoria.- VACUNACIÓN EUSKADI.- El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, responde en el pleno de control del Parlamento Vasco a distintas preguntas de la oposición relativas a la inoculación de vacunas caducadas en Euskadi. (Texto) (Foto)

09:30h.- València.- DIANA MORANT.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, participa en Encuentros SER. Oceanogràfic (restaurante submarino), c/ Eduardo Primo Yúfera, 1B. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- MUTILACIÓN GENITAL.- Acto institucional de la Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina y otras violencias machistas, que inaugura la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Círculo de Bellas Artes. (Texto)

11:00h.- Huelva.- TIEMPO BORRASCA- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene una reunión con la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Tras la reunión (11:30h.), atiende a los medios de comunicación. C/ Berdigón, 11-13. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Toledo.- CIENCIA MUJER.- Inauguración de la muestra 'Mujeres Ingeniosas. La ingeniería en femenino' con motivo del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Biblioteca del campus de la antigua Fábrica de Armas.

13:30h.- Xàtiva (Valencia).- JORNADAS EPIDEMIOLOGÍA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, clausura las III Jornadas Internacionales de Epidemiología de Aguas Residuales en Xàtiva (València). A su llegada (13:00h) atiende a los medios de comunicación. Casa de Cultura, c/ Montcada, 9. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:00h.- Palma.- MIRÓ ESCULTURAS.- La Fundación Pilar y Joan Miró instala cinco esculturas monumentales del artista catalán. Fundación Pilar y Joan Miró.

11:00h.- Fuenlabrada (Madrid).- MUSICAL GOYA.- Se presenta 'Goya, la melodía de una leyenda', un musical original dedicado al pintor zaragozano. Teatro Tomás y Valiente, C/ de Leganés, 51. (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Málaga.- MARIANO FORTUNY.- El Museo Carmen Thyssen de Málaga presenta la exposición temporal 'Mariano Fortuny. Dibujos'. Museo Carmen Thyssen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Palma.- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- La Fundación Juan March presenta una exposición del Premio Nacional de Fotografía 2022, Cristóbal Hara, quien explica su trabajo y la colección que exhibirá en Palma. Fundación Juan March. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Hernani (Gipuzkoa).- CHILLIDA LEKU.- Presentación de la exposición 'Mediaciones compartidas', resultado del proyecto de mediación cultural Landscape Together. Chillida Leku. Sala Pilar.

15:45h.- Valladolid.- FORO CULTURA.- El IX Foro de la Cultura propone 'Ciencia y ficción: dos caras, una realidad', una conversación entre Juan Antonio Bayona y Sara García Alonso.Centro Cultural Miguel Delibes. (Texto) (Foto)

19:30h.- Logroño.- FOTOGRAFÍA DEMOCRACIA.- Inauguración de la exposición 'Destino democracia', de la fotógrafa Silvia de Félix, que reúne imágenes de procesos electorales de 18 países de América Latina y África. Casa de la Imagen. C/San Bartolomé, 3. (Texto) (Foto)

19:30h. local.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto del grupo de jazz Snarky Puppy, ganador de cinco premios Grammy, y la Metropole Orkest en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio Alfredo Kraus.

