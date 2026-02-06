Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026 (13:45 horas)

TIEMPO BORRASCA

Sevilla - El temporal, con 8.000 desalojados, da una tregua a Andalucía antes de la nueva borrasca

- 180 carreteras cortadas por inundaciones, 3 de la red principal en Cádiz, Jaén y Badajoz

- El Guadalquivir duplica su umbral en dos días y supera los cinco metros en Córdoba

- Hallan un cuerpo donde se busca a la mujer que cayó al río en Sayalonga (Málaga)

- Castilla-La Mancha eleva a nivel 1 el plan especial por el riesgo de inundaciones

- Marta, la nueva borrasca que sacudirá mañana con más lluvia "zonas ya muy castigadas" en el tercio sur peninsular

TRENES HUELGA

Madrid - Los sindicatos mantienen la huelga de trenes de la próxima semana tras tercera reunión

VIOLENCIA SEXUAL

Madrid - Detenido un hombre que retransmitía en directo las agresiones sexuales a su hija de 7 años

BANCA RESULTADOS

Madrid - La gran banca española gana 34.000 millones en 2025, un 7 % más, y logra un nuevo récord

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Podemos votará a favor del decreto del "escudo social"

ALCALDE MÓSTOLES

- El PP acusa a la exedil de Móstoles de actuar "de mala fe" y por una "vendetta" personal

- Óscar López ve muy grave la filtración de correos y de la identidad de exedil de Móstoles

DANA JUSTICIA

Catarroja (Valencia) - Un ex alto cargo en la dana dice que se descartó la evacuación para evitar "una estampida"

CASO NEGREIRA

Barcelona - Gaspart afirma que el Barça "jamás" ha comprado un árbitro y carga contra el Madrid

ARAGÓN ELECCIONES

- El abecedario de las elecciones en Aragón. De la A de 'anticipadas' a la Z de Zaragoza. Isabel Poncela

EFE VERIFICA MIIGRACIÓN

Madrid - ¿Qué es el Gran Reemplazo? La conspiración avivada tras la regulación de inmigrantes. Jorge Ocaña

ASTROFÍSICA INVESTIGACIÓN

Madrid - Un equipo internacional de científicos descubre en una galaxia situada a unos 1.300 millones de años luz de la Tierra un reservorio excepcionalmente grande de pequeñas moléculas orgánicas.

ESTRELLA MORENTE (Entrevista)

Sevilla - Estrella Morente afronta uno de sus retos más ilusionantes con 'De Estrella a Estrellas'. Fermín Cabanillas

CINE ESTRENOS

Madrid - Llega al cine 'La fiera', la historia vitalista y trágica de cinco amantes del salto.

TURISMO ASTRONÓMICO (Entrevista)

Salamanca - Cazar auroras boreales en España: el turismo astronómico llega a todos. Cristina García Casado

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - La campaña electoral en Aragón para los comicios del próximo domingo llega a su fin este viernes y los partidos redoblan el esfuerzo para conseguir la movilización de sus electores con la presencia de sus lideres nacionales en los principales actos del cierre.

RICHARD PRICE (Entrevista)

Barcelona - El escritor y guionista Richard Price, nominado al Óscar por 'El color del dinero' y uno de los autores de la serie policíaca 'The Wire', habla en una entrevista con EFE de su última novela, 'Lázaro Resucitado', que presenta en el Festival BCNegra. Lara Malvesí

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- Cierre de campaña de Podemos con Irene Montero, Ione Belarra y la candidata aragonesa, María Goikoetxea. Centro Cívico Almozara. (Texto)(Foto) (Vídeo)(Audio)

18:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE de Aragón y candidata a las elecciones autonómicas, Pilar Alegría, participan en el acto de cierre de campaña en Zaragoza. Hotel Hiberus. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

18:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, participan en el acto de fin de campaña. Plaza de la Seo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Teruel.- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato de Teruel Existe a las elecciones del 8F, Tomás Guitarte, participa en el acto de final de campaña. Centro Sociocultural San Julián.

19:30h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El PP de Aragón cierra la campaña electoral con un acto en el que participarán el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón. Sala Multiusos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:45h.- Teruel.- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, atiende a los medios antes de participar en el cierre de la campaña electoral. Hall de la Muralla de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón.

21:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- Fiesta fin de campaña de CHA con el candidato, Jorge Pueyo. Restaurante La Cantera. Avenida Almozara, 39.

21:20h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, participa en el cierre de campaña para las elecciones del domingo. Centro Cívico Delicias.

CULTURA

15:45h.- Valladolid.- FORO CULTURA.- El IX Foro de la Cultura propone 'Ciencia y ficción: dos caras, una realidad', una conversación entre Juan Antonio Bayona y Sara García Alonso.Centro Cultural Miguel Delibes. (Texto) (Foto)

19:30h.- Logroño.- FOTOGRAFÍA DEMOCRACIA.- Inauguración de la exposición 'Destino democracia', de la fotógrafa Silvia de Félix, que reúne imágenes de procesos electorales de 18 países de América Latina y África. Casa de la Imagen. C/San Bartolomé, 3. (Texto) (Foto)

19:30h. local.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto del grupo de jazz Snarky Puppy, ganador de cinco premios Grammy, y la Metropole Orkest en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio Alfredo Kraus.EFE

