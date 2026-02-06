Temas del día de EFE Economía del viernes 6 de febrero de 2026

TRENES HUELGA

Madrid - El Ministerio de Transportes, Renfe y Adif se citan este viernes con los maquinistas y los sindicatos del sector ferroviario por tercera jornada consecutiva con el objetivo de evitar la huelga anunciada para la próxima semana, entre los días 9 y 11 de febrero.

SABADELL RESULTADOS

Barcelona - En su primer resultado anual tras la fallida opa del BBVA, el Banco Sabadell ha comunicado este viernes un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8 % menos respecto al año anterior, tras ver reducido su margen de intereses.

- Conferencia de prensa del consejero delegado, César González-Bueno, y del director financiero del banco, Sergi Palavecino, a las 11:30 h.

- El banco francés Société Générale presenta también sus resultados anuales.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Madrid - La producción industrial española creció un 1,3 % en el conjunto del año 2025 tras aumentar un 2,8 % interanual en diciembre, una tasa seis décimas superior a la de noviembre, debido principalmente al buen comportamiento de los bienes de consumo no duradero, según el INE.

AIE ELECTRICIDAD

París - El aumento de la demanda global de electricidad, que se ralentizó al 3 % en 2025 tras el 4,4 % en 2024, va a acelerarse de aquí a 2030 a un ritmo del 3,6 % anual de media, lo que supone una neta subida respecto al 2,8 % de la pasada década, indica la Agencia Internacional de la Energía (AIE).(Texto)

TOYOTA RESULTADOS

Tokio - El fabricante japonés Toyota ha decidido relevar a su consejero delegado para colocar al frente del líder mundial del motor a su director financiero y ha mejorado sus previsiones para el conjunto del año, pese a haber reducido un 26 % sus ganancias de los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal (abril-diciembre).

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española podría terminar la semana con pequeñas pérdidas después de haber registrado máximos históricos por encima de 18.100 puntos, afectada por la mala de los inversores a los resultados de los bancos y las empresas tecnológicas.

AGENDA INFORMATIVA:

Cartagena.- VENTA SABIC.- Jornada del paro de 48 horas de los trabajadores de Sabic ante el anuncio de venta al fondo alemán Mutares. Planta de Sabic.

07:00h.- Barcelona.- SABADELL RESULTADOS.- Banco Sabadell da a conocer sus resultados de 2025. Sena, 12. Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

-- 11:30h.- Conferencia de prensa del consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, y del director financiero del banco, Sergi Palavecino, sobre los resultados financieros de 2025. (C. Sena, 12. Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

09:00h.- Madrid.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- El INE publica el índice de producción industrial (IPI) de diciembre de 2025.

09:00h.- Madrid.- INGRESO MÍNIMO.- La Seguridad Social detalla beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

10:00h.- Madrid.- MANIFESTACIÓN AGRICULTURA.- La plataforma 6 F ha convocado este viernes una manifestación frente al Congreso de los Diputados.

10:00h.- Amurrio.- TUBOS REUNIDOS.- Conferencia de prensa del comité de Empresa de Tubos Reunidos Amurrio contra el ERE que se va a presentar en el grupo Entrada de la planta de Tubos Reunidos en Amurrio, en el puente.

10:30h.- Madrid.- MOTOR RENAULT.- La fundación Renault Group España organiza una jornada sobre "la descarbonización de la automoción como vehículo de competitividad económica", con el objetivo de desmontar mitos y aportar evidencia sobre los beneficios económicos del vehículo eléctrico (VE) para el usuario y los beneficios de la descarbonización de la movilidad. Avd. de Europa 1, edificio A. Alcobendas (Madrid).

13:50h.- Madrid.- MERCADOS EUROPEOS.- Encuentro de prensa con el director de inversiones de Le Financière de L'Échiquier (LFDE), Michel Saugné, sobre sus perspectivas para el 2026. Bajo el título 'Convicción en Europa: recetas para navegar los mercados internacionales desde el Viejo Continente'. Alabaster, C/Montalbán, 9.

23:59h.- Madrid.- TELEFÓNICA EMPLEO.- Concluye el plazo de adscripción de voluntarios al ERE previsto por Telefónica en Movistar Plus+.

Europa

Berlín.- ALEMANIA HORTICULTURA.- Concluye la feria Fruit Logística en Berlín, dedicada al mercado de frutas y hortalizas frescas, en el que España es el séptimo productor mundial.

París.- SOCIETÉ GÉNÉRALE RESULTADOS.- El banco francés Societé Générale presenta sus resultados anuales.

07:00h.- París.- AIE ELECTRICIDAD.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe anual sobre la electricidad.

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA COMERCIO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los datos del comercio exterior de 2025.

08:45h.- París.- FRANCIA COMERCIO.- Se publican las cifras del comercio exterior francés en diciembre y en el conjunto de 2025.

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de dos encuestas, una a empresas de la zona del euro y otra a expertos en previsiones económicas.

11:00h.- París.- FISCALIDAD DESIGUALDADES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asiste a la reunión del Observatorio Fiscal Internacional (OIT) y se reúne con su presidente, Gabriel Zucman y su equipo.

América

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el dato de inflación de enero.

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Gobierno colombiano divulga el IPC de enero, que refleja la subida del salario mínimo, fijado para este año en el 23,7 %.

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este viernes el indicador de actividad de la construcción correspondiente a diciembre, después de que en noviembre la actividad del sector registrara una caída del 4,1 %.

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este viernes el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a diciembre, después de que en noviembre la actividad del sector registrara una caída del 0,6 %.

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su primera proyección para la cosecha de café de 2026 de Brasil, mayor productor mundial del grano.

15:00h.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) de Brasil divulga los datos de producción y comercialización de vehículos correspondientes al mes de enero.

16:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- Copa Airlines celebra junto a Cirium, firma global especializada análisis y datos de aviación, celebran los once años de la aerolínea de bandera panameña como la más puntual de Latinoamérica. Centro de mantenimiento de COPA vía Tocumen

Asia

Tokio.- TOYOTA RESULTADOS.- La compañía de automoción Toyota, el mayor fabricante de vehículos del mundo, publica este viernes los resultados financieros de su tercer trimestre fiscal.

