Temas del día de EFE Economía del viernes 6 de febrero de 2026 (13:00 horas)

TRENES HUELGA

Madrid - - Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril mantienen la huelga convocada para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero, después de que la tercera reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya cerrado sin acuerdo.

(Texto enviado a las 12:18 horas)

.

BANCA RESULTADOS

Madrid - Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto 34.000 millones en 2025, un 7 % más que un año antes, con lo que lograron un nuevo récord, gracias al tirón del negocio en España y la diversificación geográfica.

(Texto enviado a las 07:29 horas)

.

MOTOR EMPRESAS

París - Stellantis, el grupo automovilístico que integra marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Rome, Jeep o Chrystler, cae en bolsa en torno al 20 % tras anunciar que tendrá que asumir un cargo extraordinario de 22.000 millones de euros en el segundo semestre mientras avanza en la profunda revisión estratégica que tiene en marcha.

(Textos enviados a las 09:01 y 10:04 horas)

.

SABADELL RESULTADOS

Barcelona - En su primer resultado anual tras la fallida opa del BBVA, el Banco Sabadell ha comunicado este viernes un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8 % menos respecto al año anterior, tras ver reducido su margen de intereses.

(Textos enviados a las 12:20, 09:44 y 07:50)

- El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha señalado en rueda de prensa este viernes que su intención era que su salida del banco se produjera por "sorpresa". (Texto 12:20) (Foto) (Vídeo)

- Société Générale cerró 2025 con un beneficio récord de 6.002 millones de euros, un incremento del 42,9 % respecto a 2024, y distribuirá el 50 % entre sus accionistas.  (Texto 10:29)

.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Madrid - La producción industrial española creció un 1,3 % en el conjunto del año 2025 tras aumentar un 2,8 % interanual en diciembre, una tasa seis décimas superior a la de noviembre, debido principalmente al buen comportamiento de los bienes de consumo no duradero, según el INE.

(Texto enviado a las 09:27 horas)

.

AIE ELECTRICIDAD

París - El aumento de la demanda global de electricidad, que se ralentizó al 3 % en 2025 tras el 4,4 % en 2024, va a acelerarse de aquí a 2030 a un ritmo del 3,6 % anual de media, lo que supone una neta subida respecto al 2,8 % de la pasada década, indica la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

(Texto enviado a las 08:15 horas)

.

TOYOTA RESULTADOS

Tokio - El fabricante japonés Toyota ha decidido relevar a su consejero delegado para colocar al frente del líder mundial del motor a su director financiero y ha mejorado sus previsiones para el conjunto del año, pese a haber reducido un 26 % sus ganancias de los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal (abril-diciembre). 

(Texto)

.

COLOMBIA TELEMUNCACIONES

Bogotá - Con la venta a Millicom del 67,5 % de las acciones que Telefónica Hispanoamérica tenía en Movistar Colombia se cierra un capítulo de más de 20 años de la compañía española en el país durante los cuales fue protagonista de la modernización e innovación del sector, desde la telefonía móvil hasta la tecnología 5G.

(Texto) (Foto)

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española podría terminar la semana con pequeñas pérdidas después de haber registrado máximos históricos por encima de 18.100 puntos, afectada por la mala de los inversores a los resultados de los bancos y las empresas tecnológicas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

.

.

.

.

