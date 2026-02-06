Stellantis se hunde casi un 30 % en la Bolsa de Milán tras su cambio de estrategia

Roma, 6 feb (EFECOM).- La compañía automovilística Stellantis se hunde este viernes casi un 30 % en la Bolsa de Milán tras anunciar un cambio de estrategia que costará unos 22.200 millones de euros en sus cuentas del segundo semestre del 2025.

A cuatro horas del cierre del mercado italiano, las acciones en su selectivo de Stellantis perdían un 29,26 % del valor, hasta los 5,77 euros.

La reacción de los accionistas responde al anuncio realizado este viernes por el fabricante, veinte días antes de publicar sus resultados, de que incorporará carcas excepcionales de unos 22.200 millones de euros a su segundo semestre del 2025 debido a un cambio estratégico.

La marca, resultado de la fusión en 2021 del gigante Fiat Chrysler Automobiles y el grupo francés PSA, asegura que este cambio está ya produciendo "efectos beneficiosos" en su contabilidad.

Esta carga excepcional incluye una pérdida de efectivo de alrededor de 6.500 millones que se deben materializar durante los cuatro próximos años. EFECOM