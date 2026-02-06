Shiffrin, Odermatt y Lindsey Vonn -que busca el milagro-, a brillar en Cortina y Bormio

Adrián R. Huber

Solda (Italia), 6 feb (EFE) .- Mikaela Shiffrin, posiblemente la mejor de la historia, el suizo Marco Odermatt, gran dominador de las últimas temporadas, y la también legendaria estadounidense Lindsey Vonn -que buscará, a los 41 años, con una rodilla de titanio y la otra lesionada, un milagro deportivo- serán, sobre el papel, las principales atracciones de las pruebas de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) que se disputarán en esta segunda localidad, en competición femenina; y en Bormio, en el caso de los chicos.

Shiffrin, de 30 años, que hace muchos que ya lo ha ganado todo en el deporte rey invernal y avanza firme hacia el récord de seis victorias finales de la austriaca Annemarie Moser-Pröll -la gran campeona de los años 70- en Copa del Mundo, en la que esta temporada, en la que cuenta siete (todas en eslalon) ha elevado a 108 su propio récord histórico absoluto de victorias, volverá a ser la principal atracción en la cita italiana. En la que, sin presión alguna, espera poder resarcirse de lo sucedido hace cuatro años, en los Juegos de Pekín, en los que fue inusual noticia al no ganar medalla alguna en las seis pruebas en las que compitió.

'Mika', que hace doce años se convirtió, en los Juegos de Sochi (Rusia), en la más joven campeona olímpica de la historia en eslalon, partirá de nuevo -el día 18, el que cerrará la competición- como gran favorita en esa disciplina, en la que suma 71 victorias en la Copa del Mundo: otro (estratosférico) récord absoluto.

El foco, no obstante, se lo ha quitado, de momento, su compatriota Lindsey Vonn, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, el año de su retirada. Tras cinco años ausente y con una nueva rodilla -la derecha- de titanio, la campeona de St.Paul (Minesota) no sólo sorprendió al mundo regresando a la alta competición la pasada temporada, sino logrando subir de nuevo al podio al final de la misma.

Oro olímpico, doble oro mundial, con once medallas en grandes eventos y cuádruple ganadora de la Copa del Mundo, este curso rizó el rizo, al convertirse, con 41 años, en la ganadora de mayor edad de toda la historia, elevando a 84, tras sus triunfos en los descensos de St.Moritz (Suiza) y Zauchensee (Austria), su número de victorias (45 en la prueba reina) en esa competición: cifra que sólo mejoran el sueco Ingemar Stenmark (con 86) y la citada (108).

El pasado viernes, Lindsey se cayó en el descenso de Crans Montana (Suiza), de cuya pista fue evacuada en helicóptero, antes de que se le diagnosticara una rotura de ligamento cruzado anterior en la 'otra' rodilla -la izquierda-, en la que también tiene dañado el menisco.

Da igual. La incombustible estrella norteamericana anunció, el pasado martes, en Cortina, que con la ayuda de una rodillera, pretende competir.

En los Juegos de las distancias eternas (22.000 kilómetros cuadrados, el territorio más extenso de toda la historia del olimpismo) y de los grandes atascos, la competición arranca, no obstante, este sábado en Bormio, sede de la competición masculina -las mujeres empiezan el domingo-. Con un plato fuerte: el descenso, la prueba reina.

Todas las miradas estarán puestas en el suizo Odermatt, el ídolo deportivo de Suiza -papel que desempeña desde la retirada de Roger Federer- que avanza con solidez hacia la que será, salvo desgracia, su quinta general en la Copa del Mundo. 'Odi', campeón olímpico de gigante hace cuatro años, también es campeón mundial en las otras dos disciplinas que disputa: el supergigante y el descenso.

Odermatt, que las dos últimas temporadas hizo pleno, al ganar, además de la gran Bola de Cristal, las Copas del Mundo de las tres disciplinas que disputa, podría emular las hazañas del austriaco Toni Sailer, en los Juegos de Cortina'56, y del francés Jean-Claude Killy, en los de Grenoble'68 -ante su afición-. Ambos fueron los grandes triunfadores de esas citas, de las que salieron con tres medallas de oro.

El equipo italiano, en casa, y liderado por su nueva estrella emergente, Giovanni Franzoni, ganador hace dos sábados del prestigioso descenso de Kitzbühel (Austria) -secundado por el veterano Dominik Paris-, intentará evitarlo a partir de este mismo sábado. El gran Alberto Tomba -que el jueves, durante un acto con periodistas en Milán, reconoció la labor informativa olímpica de la Agencia EFE- señaló el potencial de los hombres italianos en las pruebas de velocidad.

En mujeres, Italia apostará con fuerza por Sofia Goggia y por Federica Brignone (hija de la ex esquiadora Maria Rosa Quario, también presente en el citado acto), única de esa nacionalidad ganadora -dos veces- de la Copa del Mundo, que, a los 36 años, acaba de regresar de una grave lesión; pero a la que, al igual que a Vonn, nunca hay que descartar.

Odermatt, que a los 28 años lo ha ganado todo salvo el citado descenso del Hahnenkamm, se vio superado por sólo siete centésimas en la monstruosa pista 'Streif' por Franzoni; en una prueba tras la cual no pudo contener las lágrimas pese a haber acabado segundo. Lo que deja bien claro la condición de insaciable del astro helvético.

La principal baza española será el barcelonés Quim Salarich, el varón español con mejores resultados en Copa del Mundo desde la época de Francisco Fernández Ochoa, el inolvidable 'Paquito': único campeón olímpico invernal en toda la historia de España. Salarich, nacido en Vic hace 32 años, disputará, en Bormio, el eslalon del día 16

Sujeto, evidentemente, a posibles alteraciones derivadas de la meteorología, éste es el calendario olímpico de esquí alpino.

- Día 7: Descenso masculino (hombres siempre en Bormio).

- Día 8: Descenso femenino (mujeres siempre en Cortina).

- Día 9: Combinada por parejas masculina.

- Día 10: Combinada por parejas femenina.

- Día 11: Supergigante masculino.

- Día 12: Supergigante femenino.

- Día 14: Gigante masculino.

- Día 15: Gigante femenino.

- Día 16: Eslalon masculino.

- Día 18. Eslalon femenino. EFE