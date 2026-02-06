Semaf ve alejadas las posiciones con el Gobierno en la tercera sesión de negociación

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El sindicato de maquinistas, Semaf, considera que las posiciones entre sindicatos y Gobierno sobre las mejoras en la operativa y mayor inversión y empleo están alejadas al inicio de esta tercera sesión de negociación, que preside el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha comenzado a las 9:00 horas.

La reunión entre el ministerio y los sindicatos mayoritarios en Renfe (CCOO, UGT y Semaf) busca articular medidas que permitan a los representantes de los trabajadores desconvocar las huelgas anunciadas en todo el sistema ferroviario para la próxima semana, de lunes a miércoles.

Fuentes de Semaf han dicho a EFE que esperan que la reunión de este viernes "esté mejor enfocada que la de ayer, ya que se abordaron asuntos laborales que no están entre las principales reivindicaciones de la conflictividad".

De momento, añaden, "comenzamos alejados esta reunión, pero manteniendo la misma predisposición para dialogar y trabajar en los cambios estructurales de la seguridad y calidad ferroviarias".

Tras la reunión de ayer los sindicatos destacaron que Transportes se comprometió a negociar con Hacienda una mayor dotación presupuestaria.

Quieren también negociar con la Agencia de Seguridad Ferroviaria la forma de mejorar las condiciones operativas que demandan los representantes de los trabajadores.

De las reuniones celebradas hasta ahora no han salido compromisos concretos y cifrados sobre las peticiones de los sindicatos.

Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Las movilizaciones están convocadas, además de por los mayoritarios, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación ferroviario (SCF), que han mostrado su malestar por no estar en las reuniones con el ministro.

El paro está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.

Además de Adif y a Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail. EFECOM