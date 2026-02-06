Espana agencias

Sánchez se desplaza a Andalucía para visitar las zonas afectadas por el temporal

Guardar

Madrid, 6 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este viernes a Andalucía, donde visitará las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo.

Según han informado fuentes del Gobierno, a lo largo de la jornada se detallarán los lugares concretos que visitará el jefe del Ejecutivo.

Andalucía vive este viernes una jornada meteorológica algo más tranquila en la que volverán a abrir prácticamente todos los centros escolares. No obstante, 7.000 personas permanecen desalojadas por la crecida de los ríos en varias provincias andaluzas.

Especial atención merece la localidad gaditana de Grazalema, evacuada en su totalidad por la enorme cantidad de agua que se acumula en el subsuelo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La vorágine psicológica del Super Bowl

Infobae

Un ‘cadi’ en la muñeca

Infobae

Ailsa Craig, la isla secreta del curling

Infobae

El Betis sólo ganó en 6 de sus 69 visitas oficiales al Atlético de Madrid

Infobae

El Hang Seng cae un 1,21 % arrastrado por las financieras y las tecnológicas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fantasma de las elecciones

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

ECONOMÍA

Los coches con más de

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros