Sánchez se desplaza a Andalucía para visitar las zonas afectadas por el temporal

Madrid, 6 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este viernes a Andalucía, donde visitará las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo.

Según han informado fuentes del Gobierno, a lo largo de la jornada se detallarán los lugares concretos que visitará el jefe del Ejecutivo.

Andalucía vive este viernes una jornada meteorológica algo más tranquila en la que volverán a abrir prácticamente todos los centros escolares. No obstante, 7.000 personas permanecen desalojadas por la crecida de los ríos en varias provincias andaluzas.

Especial atención merece la localidad gaditana de Grazalema, evacuada en su totalidad por la enorme cantidad de agua que se acumula en el subsuelo. EFE