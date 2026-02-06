Espana agencias

Sánchez recibirá a Zucman, promotor del impuesto a ultrarricos, el 20 de febrero en Madrid

París, 6 feb (EFECOM).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibirá el próximo día 20 de febrero en Madrid al economista francés Gabriel Zucman, promotor de un impuesto a los ultrarricos para evitar que escapen a la progresividad fiscal y para ayudar a financiar las necesidades de las administraciones públicas.

Fuentes del gabinete de Zucman explicaron este viernes a EFE que tiene intención de hablar con Sánchez sobre la conveniencia de implantar ese impuesto que, según su idea original, gravaría con un 2 % el patrimonio de los que tienen activos y bienes de un valor de más de 100 millones de euros, que podrían ser alrededor de un millar de contribuyentes en España.

El economista francés, que dirige el Observatorio Internacional de la Fiscalidad, ha sido invitado a un encuentro organizado por el Gobierno español para mostrar su compromiso con la iniciativa que surgió durante la presidencia sudafricana del G20 en 2024 para crear un panel de expertos sobre la desigualdad a imagen de lo que existe sobre el cambio climático.

Además de él participarán, entre otros el premio Nobel de Economía estadounidense Joseph Stiglitz y el economista serboestadounidense Branko Milanovic, especialista en desigualdades.

Zucman, aparte de su actividad investigadora, tiene una importante actividad con responsables políticos para convencerlos de la pertinencia de un impuesto a los multimillonarios, ya que los estudios muestran que gracias a diversas estrategias de optimización fiscal su tipo impositivo efectivo es inferior al de muchas otras categorías sociales.

Este viernes recibió en París al ministro español de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que acudió para tratar sobre la posibilidad de sacar adelante la conocida como 'tasa Zucman'.

Según el economista "hay una demanda democrática y popular extremadamente fuerte" en favor de esa idea, como lo muestran decenas de encuestas de opinión en todo el mundo porque "nadie acepta la posibilidad de que los multimillonarios puedan pagar menos que el resto de la población", algo que a su juicio "no es una idea radical". EFECOM

(vídeo) (foto)

