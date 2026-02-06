San José dice que el Zaragoza refleja la influencia de su entrenador

Eibar (Gipuzkoa), 6 feb (EFE).- Beñat San José, entrenador del Eibar, ha declarado este viernes que el Zaragoza, rival de los armeros este sábado, es un equipo que refleja "el toque personal" que le ha dado su entrenador, Rubén Sellés.

"Podrá estar abajo - dijo el técnico donostiarra- pero yo veo al equipo un juego muy importante y en el que se ve que tiene trabajado muchos automatismos"

Además han fichado "muy bien en este mercado de invierno" con seis futbolistas nuevos. "Hay jugadores de nivel alto y otros que no son conocidos en esta Liga pero, yo, como entrenador rival siempre tengo la duda de qué jugador jugará y ahora es más incógnita para hacer el análisis".

San José sabe que el Eibar tiene una cuenta pendiente en sus desplazamientos. "Somos- explicó- los que menos hemos puntuado como visitantes y los primeros que tenemos que hacer autocrítica".

"No hemos estado a la altura de las circunstancias", reconoció el técnico del Eibar, que agregó que, "más allá de cómo esté el Zaragoza", es "un equipo al que respetamos mucho, por su actualidad y su historia".

Cree San José que cualquier partido fuera de casa es el "gran momento" para dar un "gran paso". "Estamos dando pequeños pasos de visita -señaló-, es nuestra asignatura pendiente sin ninguna duda. Hemos hecho mejoras pero no las suficientes. Cualquier partido es bueno para hacerlo, pero éste es el que nos toca".

Advirtió sin embargo de que en cuanto a juego y resultados los armeros están en "uno de los mejores momentos" de la temporada.

"En la primera vuelta- dijo al respecto- también ha habido momentos buenos, aunque en resultados y puntos no tan buenos. Ahora el equipo está en una forma óptima y tenemos que seguir para adelante. Estamos con mucha ambición. Estamos jugando de una manera muy constante. Creo que el equilibrio diario durante lo que llevamos de temporada está siendo clave".

Tras su grave lesión la pasada semana, Mada marcó el gol que dio los tres puntos al Eibar. "Es una satisfacción muy grande verle marcar gol", dijo San José sobre este jugador, tras lo cual subrayó que "dar continuidad a chicos jóvenes es importante" aunque "hay que saber cuándo".

"Mada es un jugador con un carácter y una mentalidad muy buena, positiva y ganadora, de mucha escucha y mejora, y es un jugador completo -aseguró-. Se juntan muchas cosas en Mada para ser optimistas de cara a su presente y futuro. Está con continuidad de minutos y rendimiento, y tener un jugador de sus características y de la cantera es muy bueno para el club".

Por último San José señaló que podrá contar con todos sus jugadores, pues están todos "muy bien". "Corpas no podrá estar disponible con cinco tarjetas amarillas, pero los demás sí, y sin ningún tipo de molestia. Es una buena noticia", finalizó. EFE.

lrb/is/apa