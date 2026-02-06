Rodalies recuperará las líneas en dos semanas y mantendrá hasta abril la velocidad baja

Barcelona, 6 feb (EFECOM).- Renfe prevé poder recuperar todo el servicio de Rodalies afectado por cortes de circulación en las próximas dos semanas, aunque las limitaciones temporales de velocidad se mantendrán en todo el sistema hasta el mes de abril.

Este es el calendario con el que trabaja la operadora ferroviaria para intentar revertir lo antes posible la situación crítica en la que se encuentra Rodalies, según ha explicado este viernes el portavoz de Renfe, Antonio Carmona.

La eliminación de la limitación de la velocidad será "de cara al abril", ha señalado.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, avanzó ya ayer por la noche esta previsión de recuperación del servicio ferroviario en declaraciones a 3CatInfo.

"Lo iremos viendo semana a semana y en abril tendremos las últimas limitaciones temporales de velocidad suprimidas", afirmó.

Estas limitaciones de velocidad, que se aplican en diferentes puntos de la red ferroviaria para garantizar la seguridad, provocan retrasos cada día.

Carmona ha subrayado que el gestor ferroviario Adif está actuando en estos momentos en 91 puntos de la red para poder avanzar lo antes posible hacia este escenario, tras algo más de dos semanas de una movilidad ferroviaria muy comprometida.

Por su parte, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado hoy que las próximas aperturas de líneas serán la R13 y la R14, aunque no ha concretado cuándo será una realidad.

"En los próximos días o semanas esperamos que la recuperación del sistema sea efectiva", ha dicho, aunque ha apuntado que "las limitaciones de velocidad harán que el servicio no sea el óptimo".

Paneque ha hecho estas declaraciones durante su participación en una conferencia-coloquio del Fórum Europa Tribuna Catalunya.

Rodalies afronta este viernes otro día con una decena de tramos cortados y con una nueva incidencia que paralizó anoche la R4 entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat, lo que complica aún más la movilidad y obliga a los viajeros a cubrir ese tramo con otros medios de transporte. EFECOM