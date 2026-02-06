Espana agencias

Renfe, Ouigo e Iryo anulan más de 330 trenes de alta velocidad por huelga del ferrocarril

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Renfe, Ouigo e Iryo suprimirán en el conjunto de las tres operadoras la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad y, en caso de la pública, también de larga distancia, durante las tres jornadas de huelga general del sector ferroviario convocada en todo el territorio nacional para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado para la huelga de la próxima semana unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias).

Así, de los casi 1.230 trenes programados en la red de alta velocidad y larga distancia, que no incluyen el corredor sur que permanece cerrado por obras de Adif en la infraestructura tras el accidente de Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero, circularán más de 890, lo que supone un 73 % del total.

Del total de 995 trenes de alta velocidad y larga distancia programados por Renfe para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, circularán 723 durante esos tres días de protestas, un 73 %, mientras se suprimen 272.

En el caso de la operadora francesa Ouigo, del grupo SNCF, de los 110 trenes previstos para las tres jornadas de huelga, circularán 80 (un 73 %) y 30 quedan cancelados.

En cuanto a Iryo, la compañía controlada por Trenitalia, operará del lunes al miércoles 90 trenes de un total de 124 programados para esos tres días (un 73 %), en tanto que no queda garantizada la circulación de los 34 restantes.

(El número de trenes programados y no garantizados incluye seis -dos por día- suprimidos con anterioridad debido al Plan Alternativo de Transporte aplicado a la línea Madrid–Barcelona).

Las movilizaciones están convocadas por CCOO, UGT, Semaf, CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Alferro y SCF, para exigir un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes de Adamuz y Gelida que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña.

La huelga está convocada para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.

Además de Adif y Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Tras tres días de reuniones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y Semaf, que asisten a la mismas, mantienen la convocatoria de huelga, al tiempo que continúa la negociación en busca de un acuerdo que permita evitarla. EFECOM

