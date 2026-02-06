Remiro: "Estas semifinales serán una fiesta del fútbol vasco"

Las Rozas (Madrid), 6 feb (EFE).- Alex Remiro, portero internacional de la Real Sociedad, declaró este viernes que la semifinal de la Copa del Rey que les enfrentará al Athletic Club de Bilbao la afrontan "con mucha ilusión al ser una fiesta del fútbol vasco".

La semifinal es un derbi vasco que ambos equipos ya disputaron en la final de la temporada 2019/2020, que se jugó en La Cartuja, sin público por la pandemia y que se saldó con victoria por la mínima de la Real Sociedad.

"Estamos en un buen momento, en buena dinámica, con buenas sensaciones y muy contentos. Ilusión tenemos mucha y por eso queremos volver a vivir una final con nuestra gente, que se lo merecen", dijo Remiro, tras el sorteo.

"Sabemos que va a ser un partido muy especial, que será una fiesta del fútbol vasco y que afrontamos con mucha ilusión", concluyó. EFE