Espana agencias

Ponsarnau: "La confianza no puede ser un enemigo"

Guardar

Bilbao, 6 feb (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, subrayó que "la confianza" derivada de la serie de ocho victorias consecutivas encadenadas por el equipo vasco, cinco en Liga Endesa y tres en competición europea, "no puede ser un enemigo" en la visita del sábado a la pista del Casademont Zaragoza.

"Esa confianza tiene que ser un amigo que nos ayude a llevar con determinación los momentos difíciles del partido, que los habrá, y a entender que ellos van a darlo todo porque juegan en casa y van a poner su máxima energía", recalcó el técnico de los 'hombres de negro' en la rueda de prensa previa a este encuentro adelantado de la 28ª jornada.

Ponsarnau está convencido de que el Zaragoza "seguro que tiene la cruz puesta" en este partido en una temporada complicada para el equipo maño, sobre todo, por una serie de lesiones que le han obligado a "cambiar el equipo y replantear la propuesta".

"Tras la lesión de Bell-Haynes han encontrado un jugador (Washington) con mucha agresividad en ataque, que pisa pintura y tiene tiro. Va a ser importante, como a lo mejor Spissu, que no está haciendo muy buena temporada, pero es un enorme jugador. O Richardson, jugador de minutos buenos en NBA y mucha calidad ofensiva", explicó.

"Su punto débil en ataque ha sido el acierto desde la línea de tres. Si pueden crecer en eso van a tener más capacidad competitiva", apostilló un Ponsarnau optimista con su equipo porque cree que esta racha de triunfos ha ido creciendo no solo por la confianza de los resultados, sino porque han mejorado en su juego.

"Jugamos mejor y tenemos las cosas más claras. Eso quizás a algún jugador le ha tranquilizado y ahora nuestro juego creo que es un poquito más colectivo. Somos más competitivos porque jugamos mejor colectivamente, tenemos roles más claros y no más acierto, pero sí más solidez", destacó.

Ponsarnau, por último, recalcó que afrontan la serie de cuatro partidos -Zaragoza, PAOK, Baskonia y Gran Canaria- que les restan hasta el paréntesis de la ventana FIBA con la "obsesión de llegar con salud" a ese parón manteniendo "la máxima capacidad competitiva".

"Al margen del partido en casa con Baskonia hay mucho viaje. Estamos justos y hacemos un esfuerzo en llegar de la mejor manera posible sacrificando la construcción en el entrenamiento y conseguir cosas que nos hagan a medio plazo más competitivos. Pero ahora estamos enfocados en el corto plazo que son estos cuatro partidos", incidió. EFE

ibn/cc/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La fiscal pide prisión permanente para el cuidador acusado de matar a un anciano

Infobae

El Año Conxita Badia y el 150 aniversario del nacimiento de Falla confluirán en Barcelona

Infobae

El director de orquesta Currentzis es sustituido a medio concierto por una gastroenteritis

Infobae

Castilla-La Mancha eleva a nivel 1 el plan especial por el riesgo de inundaciones

Infobae

Morant contrapone "eficiencia y valores" del PSOE a la "negligencia" de Mazón y el PP

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos confirma que votará a

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager