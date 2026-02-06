Ponsarnau: "La confianza no puede ser un enemigo"

Bilbao, 6 feb (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, subrayó que "la confianza" derivada de la serie de ocho victorias consecutivas encadenadas por el equipo vasco, cinco en Liga Endesa y tres en competición europea, "no puede ser un enemigo" en la visita del sábado a la pista del Casademont Zaragoza.

"Esa confianza tiene que ser un amigo que nos ayude a llevar con determinación los momentos difíciles del partido, que los habrá, y a entender que ellos van a darlo todo porque juegan en casa y van a poner su máxima energía", recalcó el técnico de los 'hombres de negro' en la rueda de prensa previa a este encuentro adelantado de la 28ª jornada.

Ponsarnau está convencido de que el Zaragoza "seguro que tiene la cruz puesta" en este partido en una temporada complicada para el equipo maño, sobre todo, por una serie de lesiones que le han obligado a "cambiar el equipo y replantear la propuesta".

"Tras la lesión de Bell-Haynes han encontrado un jugador (Washington) con mucha agresividad en ataque, que pisa pintura y tiene tiro. Va a ser importante, como a lo mejor Spissu, que no está haciendo muy buena temporada, pero es un enorme jugador. O Richardson, jugador de minutos buenos en NBA y mucha calidad ofensiva", explicó.

"Su punto débil en ataque ha sido el acierto desde la línea de tres. Si pueden crecer en eso van a tener más capacidad competitiva", apostilló un Ponsarnau optimista con su equipo porque cree que esta racha de triunfos ha ido creciendo no solo por la confianza de los resultados, sino porque han mejorado en su juego.

"Jugamos mejor y tenemos las cosas más claras. Eso quizás a algún jugador le ha tranquilizado y ahora nuestro juego creo que es un poquito más colectivo. Somos más competitivos porque jugamos mejor colectivamente, tenemos roles más claros y no más acierto, pero sí más solidez", destacó.

Ponsarnau, por último, recalcó que afrontan la serie de cuatro partidos -Zaragoza, PAOK, Baskonia y Gran Canaria- que les restan hasta el paréntesis de la ventana FIBA con la "obsesión de llegar con salud" a ese parón manteniendo "la máxima capacidad competitiva".

"Al margen del partido en casa con Baskonia hay mucho viaje. Estamos justos y hacemos un esfuerzo en llegar de la mejor manera posible sacrificando la construcción en el entrenamiento y conseguir cosas que nos hagan a medio plazo más competitivos. Pero ahora estamos enfocados en el corto plazo que son estos cuatro partidos", incidió. EFE

ibn/cc/og