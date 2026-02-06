Pablo Hernández: “Puede ser un buen momento para dar un golpe encima de la mesa”

Castellón, 6 feb (EFE).- El Castellón recibe el domingo a las 14:00 horas al Real Valladolid en busca de un victoria que según su técnico Pablo Hernández podría ser "un golpe encima de la mesa” dado que le podría aupar incluso al liderato.

El equipo albinegro, que arrancó el curso en la zona baja, es ahora segundo con 42 puntos, solo dos menos que el Racing de Santander.

“Los jugadores han dado paso un paso al frente”, señaló el técnico que valoró que su equipo ataca y genera mucho y es capaz de acumular "mucha gente en ataque”.

Del Real Valladolid destacó que “es un equipo necesitado de ganar" y pidió no relajarse por la complicada situación del equipo pucelano en la clasificación pese a descender el curso pasado de Primera.

"Vamos a tener enfrente un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles. Físicamente tiene muy buenos registros, sus jugadores son capaces de repetir muchos esfuerzos de alta intensidad y nos van a exigir mucho”, advirtió.

Los albinegros tienen las ausencias por sanción de Jérémy Mellot y Fabrizio Brignani. Al central le sustituirá Agustín Sienra y es una incógnita quién jugará en el lateral derecho para sustituir al futbolista francés. Salva Ruiz a pierna cambiada es una de las opciones que maneja el entrenador 'orellut'.

“Sé quién va a jugar pero no lo voy a decir. Hay varias opciones y tenemos que elegir una”, apuntó el técnico, que dijo que confía en que el jugador que salga "va estar a la altura”. EFE

