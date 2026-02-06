Espana agencias

Pablo Hernández: “Puede ser un buen momento para dar un golpe encima de la mesa”

Guardar

Castellón, 6 feb (EFE).- El Castellón recibe el domingo a las 14:00 horas al Real Valladolid en busca de un victoria que según su técnico Pablo Hernández podría ser "un golpe encima de la mesa” dado que le podría aupar incluso al liderato.

El equipo albinegro, que arrancó el curso en la zona baja, es ahora segundo con 42 puntos, solo dos menos que el Racing de Santander.

“Los jugadores han dado paso un paso al frente”, señaló el técnico que valoró que su equipo ataca y genera mucho y es capaz de acumular "mucha gente en ataque”.

Del Real Valladolid destacó que “es un equipo necesitado de ganar" y pidió no relajarse por la complicada situación del equipo pucelano en la clasificación pese a descender el curso pasado de Primera.

"Vamos a tener enfrente un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles. Físicamente tiene muy buenos registros, sus jugadores son capaces de repetir muchos esfuerzos de alta intensidad y nos van a exigir mucho”, advirtió.

Los albinegros tienen las ausencias por sanción de Jérémy Mellot y Fabrizio Brignani. Al central le sustituirá Agustín Sienra y es una incógnita quién jugará en el lateral derecho para sustituir al futbolista francés. Salva Ruiz a pierna cambiada es una de las opciones que maneja el entrenador 'orellut'.

“Sé quién va a jugar pero no lo voy a decir. Hay varias opciones y tenemos que elegir una”, apuntó el técnico, que dijo que confía en que el jugador que salga "va estar a la altura”. EFE

qrg/nhp/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aparece un cadaver en Málaga, mientras el temporal pone los cauces de los ríos al límite

Infobae

Una joven foca gris aparece en la playa de La Concha de San Sebastián

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026 (13:45 horas)

Infobae

Montero sobre su actitud en funeral de Huelva: No tenía que hacer ninguna sobreactuación

Infobae

Los Ejércitos de Aire y Tierra y la Armada se unen en un ejercicio para reforzar la defensa aérea nacional

Los Ejércitos de Aire y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Tú nunca me has pedido

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis