Ouigo suprimirá 30 trenes durante los tres días de huelga del sector ferroviario

Madrid, 6 feb (EFECOM).- La operadora francesa Ouigo suprimirá la circulación de 30 trenes de los 110 programados en la red de alta velocidad que opera en España durante las tres jornadas de huelga general del sector ferroviario convocada en todo el territorio nacional para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.

Los servicios mínimos de la compañía gala, filial del grupo SNCF, aprobados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible son del 73 %, lo que supone que circularán 80 de los 110 trenes programados para esos tres días.

La resolución de servicios mínimos del ministerio establece el mismo porcentaje para los servicios de alta velocidad y larga distancia de Renfe Viajeros en cuyo caso supone 272 circulaciones cancelas de un total de 995.

Las movilizaciones están convocadas por CCOO, UGT, Semaf, CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Alferro y SCF, para exigir un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña.

La huelga está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.

Además de Adif y a Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Tras tres días de reuniones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y Semaf, cuyos representantes asisten a la mismas, mantienen la convocatoria de huelga, pero las partes seguirán negociando para intentar buscar un acuerdo que evite las movilizaciones. EFECOM

