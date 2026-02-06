Olivia Smart: "Ojalá con dos buenos ejercicios podamos hacer podio, todo puede pasar"

Roma, 6 feb (EFE).- La patinadora artística Olivia Smart, abanderada española para los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, confía en sus posibilidades de podio junto a Tim Dieck para seguir haciendo historia con España.

Nacida en Sheffield pero desde hace ya 10 años vistiendo los colores españoles, Olivia Smart tiene claro que puede seguir mejorando los resultados y superar el diploma olímpico de Pekín 2022, el que hasta hoy es el mejor resultado olímpico para España en danza sobre hielo.

"Tim y yo hemos intentado mejorar resultados. Estos dos años han sido muy buenos. Ojala con dos buenos ejercicios podamos hacer podio. Todo puede pasar", aseguró este viernes en rueda de prensa.

Mezclando el español con algo de inglés para poder "expresar bien" sus emociones, siente orgullo de poder portar la bandera en la ceremonia que se celebrará este viernes (20.00) en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte)

"Estoy muy emocionada y orgullosa de llevar bandera esta noche. Es un gran honor competir por España en los últimos años y estar en los segundos Juegos. Es un gran momento para mí como atleta. No me esperaba tener el honor de llevar la bandera. Pero estoy preparada, orgullosa, lo voy a disfrutar al máximo y una vez empiece todo estaremos preparados par competir. Esperemos hacer historia para España para mejorar el diploma que conseguí en Pekín. Creo que puedo lograrlo", declaró.

"Ser abanderada es un extra en tu rol de deportista. Competir es ya un gran momento, pero tener esa oportunidad y esa presión de llevar la bandera de España es una cosa inspiradora. Sobre todo para los jóvenes. Me hace sentir orgullosa saber que puedo inspirar a jóvenes independientemente de lo difícil que sea. Es un honor y espero que todo el que lo vea se siente orgulloso. Ojalá alguien lo veo y diga: 'quiero ser eso algún día'. Que los niños sepan que es posible", insistió.

Son ya 10 años como patinadora española. En los dos últimos años forma pareja con Tim Dieck.

"Los últimos 10 años han pasado volado. En los dos últimos años he tenido una pareja diferente y han sido buenísimos. He vivido dos carreras, una nueva en los últimos dos años. No hubiera sido posible estar en los JJ. OO. sin el apoyo de la federación. Es poco tradicional hacerlo con un alemán con pasaporte español, así que doy las gracias a la Federación Española por su apoyo. Ojalá estar en lo más alto del mundo. ¿Por qué no? No se ha hecho antes pero creemos que podemos hacerlo", señaló.

Como abanderada, lamentó no poder estar junto a Quim Salarich, el otro abanderado de la delegación, que portará la bandera española desde Livigno, ciudad en la que se encuentra su villa olímpica.

"Me enteré hace poco que va a ser por separado. Estaba emocionada de poder hacerlo juntos pero no sabía que iba a ser en varios sitios...", lamentó. EFE