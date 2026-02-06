Nordex se adjudica contratos en Europa con una capacidad de 220 megavatios

Fráncfort (Alemania), 6 feb (EFECOM).- El fabricante de aerogeneradores Nordex, del que Acciona es accionista mayoritario, se adjudicó contratos en enero en Europa con una capacidad de 220 megavatios.

Nordex informó este viernes de que "los nuevos contratos fortalecen más la posición de Nordex como suministrador líder de turbinas eólicas en el continente".

En el Reino Unido Nordex obtuvo un pedido para el suministro e instalación de 14 turbinas N163/6.X con una capacidad de más de 90 MW, proyecto que la compañía alemana prevé completar en 2028.

En Turquía, recibió encargos de diferentes tipos de turbinas para nuevos proyectos y ampliaciones de varios de parques eólicos ya existentes con una capacidad total de 78 MW.

Uno de los proyectos en el Reino Unido incluye por primera vez turbinas N175/6.X.

Asimismo, Nordex equipará a lo largo de 2027 un nuevo parque eólico en Lituania con siete turbinas N175/6.X en su versión para clima frío con un sistema antihielo avanzado de la propia empresa.

Este proyecto en Lituania, que tiene una capacidad total de 47,6 MW, se completará en 2028.

Todos los contratos incluyen servicios y acuerdos de mantenimiento de varios años. EFECOM