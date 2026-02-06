Moreno no descarta ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo de Grazalema

Huétor Tájar (Granada), 6 feb (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este viernes que es posible que sea necesario ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo de la población de Grazalema (Cádiz) debido a los efectos del temporal, aunque la situación la determinarán los geólogos.

Durante una visita a Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo, Moreno ha indicado a los periodistas que los técnicos están supervisando la situación geológica del suelo para determinar si hay que ampliar "de alguna u otra manera" ese perímetro.

"Es verdad que parece o puede parecer por algunos movimientos que hemos visto que podría ser razonable que se ampliara el perímetro, pero vamos a esperar a ver los técnicos qué nos trasladan", ha explicado tras hacer un llamamiento a la tranquilidad a los vecinos de Grazalema, a cuyas casas será "muy difícil" que vuelvan "durante unos días", y a la población andaluza en general para que no caiga en "la sensación de que esto ya ha pasado y de que no hay peligro porque no es real".

El presidente andaluz ha pedido también a los vecinos de Grazalema que no se preocupen por la seguridad de viviendas o negocios porque los cuerpos de seguridad permanecen en la zona para evitar cualquier tipo de pillaje.

Sobre los vecinos desalojados, ha detallado que la mayoría ha buscado acomodo con familiares del entorno de la comarca y solo 250 continúan hospedados en hoteles.

Entre las áreas que más preocupan de cara a las próximas horas, Moreno ha señalado Grazalema, donde sigue lloviendo, pero también la zona de Jerez (Cádiz) ante el desembalse de los pantanos de Bornos y Arcos, que han superado su límite de seguridad y están aliviando agua.

También preocupa la evolución en Córdoba, en la zona del Guadalquivir y el barrio cercano al aeropuerto, ya que las posibles lluvias intensas de este sábado podrían poner en peligro nuevos hogares.

El presidente andaluz ha señalado además el Poniente de Granada, especialmente Huétor Tájar, porque, pese a que el nivel de agua ha bajado, en un solo día podría volver a subir si llueve fuerte.

"El problema que estamos teniendo ahora mismo, básicamente, es que hay una gran parte de los pantanos, especialmente en la Andalucía occidental, que están en un nivel muy alto, al 90 o al 95 %, lo que significa que probablemente vamos a tener que abrir algunas esclusas", ha adelantado.

Ese desembalse, que se hará de manera laminada, llevará agua ríos abajo que "va a golpear" a zonas ya con dificultades.

"Si el lunes tuviéramos lluvias por encima de los 70, 80 o 90 litros por metro cuadrado en alguna de las zonas afectadas, estaríamos hablando probablemente de nuevas evacuaciones y de zonas de alto riesgo", ha adelantado Moreno, quien ha dicho que la Junta vigila todos los cauces andaluces, especialmente el Guadalquivir y el Genil.

El presidente andaluz, que ha lamentado la muerte de la mujer que cayó a un río al intentar rescatar a su mascota en Sayalonga (Málaga), ha pedido extremar las precauciones y ha recordado que Andalucía continuará hasta el miércoles en situación de emergencia nivel dos.

Por otras parte, en cuanto a los daños- solo en el arreglo de carreteras autonómicas, la inversión superaría los 500 millones de euros- Moreno ha dicho que la Junta hará un esfuerzo para cuantificar los desperfectos y ayudar a los afectados y que pedirá lo mismo al Gobierno central, a través del Fondo de Compensación, para responder a las necesidades.

También solicitará al Estado que pida ayuda a la Unión Europea para sumar sus fondos y aliviar la situación de muchas familias, pero especialmente para resolver el déficit de infraestructura perdidas o dañadas por el temporal. EFE

