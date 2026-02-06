Espana agencias

Moreno calcula que los vecinos de Grazalema (Cádiz) estarán desalojados seis o siete días

Sevilla, 6 feb (EFE).- Los vecinos de Grazalema (Cádiz), que fueron desalojados este jueves por la tarde por las inundaciones que ha provocado en la localidad la borrasca Leonardo, no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según el presidente andaluz, Juanma Moreno.

En declaraciones al programa la Mañana de Canal Sur Radio, Moreno ha explicado este viernes que tiene que dejar de llover, algo que parece que no ocurrirá hasta mediados de la próxima semana, y después hay que esperar unos días para saber la evolución de la masa de agua, así que "todo parece indicar que antes de seis o siete días va a ser difícil que puedan volver" a sus casas en Grazalema.

Ha admitido que es un drama cada vez que se toma la decisión de evacuar a los vecinos porque "afecta a la vida cotidiana de las personas, pero más vale prevenir que curar" y ha afirmado que la Junta, dentro de sus competencias en emergencia, actuá con "mucha previsión y anticipación, aunque genere molestias y problemas porque el objetivo uno es salvar vidas".

Otro de los "focos calientes" son las crecidas de los ríos Guadalquivir, que está en nivel rojo aunque estabilizado, y el Guadalete que preocupa a su paso por Jerez y están muy pendientes porque el nivel ha alcanzado casi siete metros.

La Junta está en contacto con las autoridades locales de los pueblos afectados por esas crecidas por si hubiera que hacer más desalojos, ha apuntado Moreno.

Aunque este viernes el tiempo da una tregua, ha admitido que "preocupa lo que pasará a partir de mañana con nuevas borrascas en zonas muy mojadas y con la llegada el lunes otro nuevo frente", ya que "la tierra literalmente escupe el agua porque los acuíferos están colmados en la parte occidental y la tierra ya no admite más agua y se pueden vivir situaciones complejas y peligrosas".

Moreno ha avanzado que visitará esta mañana el municipio granadino de Huétor Tajar donde los vecinos "viven con angustia rodeados de agua" por el caudal de Genil, aunque ha precisado que no están incomunicados.EFE

