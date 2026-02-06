Morant contrapone "eficiencia y valores" del PSOE a la "negligencia" de Mazón y el PP

València, 6 feb (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha destacado "la eficiencia y valores" del PSOE a la "respuesta negligente y tardía, que costó 230 vidas, y la falta de valores" del expresident de la Generalitat Carlos Mazón y su gobierno del PP.

Morant, que ha participado este viernes en Encuentros SER en València, ha afirmado que el Gobierno valenciano "no representa a una sociedad solidaria, no xenófoba; diversa, no lgtbifóbica; feminista, no machista".

Frente a ello, ha dicho, el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, lidera un país que "crece económicamente, el que más crece de las economías avanzadas, en récord de trabajadores, con más mujeres y jóvenes -trabajando- que nunca" y "nadie duda" de que el líder del Ejecutivo está "liderando" la voz en el mundo por la paz.

"La hemos liderado por Ucrania, denunciando el genocidio de Israel y Netanyahu, a nivel mundial", ha señalado para poner como ejemplo de ello "el rebote del tecno-oligarca de Telegram que se ha atrevido a contestar a través de su red a un presidente de un gobierno que lo que quiere es proteger a los menores de 16 años".

Sánchez es "el principal valor que tiene la socialdemocracia en España, Europa y el mundo", además del "referente de la lucha por la paz, la justicia social y contra el totalitarismo", ha manifestado ante un auditorio compuesto por representantes del PSOE y el socialismo valenciano y agentes económicos y sociales valencianos.

Preguntada por la posibilidad de un 'superdomingo' electoral en 2027, Morant ha apuntado que no le tiene miedo a la democracia y, en el caso de la Comunitat Valenciana, el PSPV ha defendido la convocatoria de elecciones por "una de las peores crisis política e institucional" en dos ocasiones con un president dimitido, ambos del PP (Francisco Camps y Mazón).

En el ámbito nacional la situación es distinta, ha asegurado en defensa de Pedro Sánchez, que está siendo "el muro frente a ese totalitarismo". "Nos hacen falta líderes como Pedro Sánchez", ha reivindicado.

Sobre las elecciones en Aragón de este domingo, la ministra ha acusado al presidente de esa comunidad, Rafael Azcón, de convocarlas "por criterios electoralistas", porque "quieren alejarse de su relación con Vox", y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "calcular muy bien dónde ha querido convocar elecciones y dónde no". EFE

