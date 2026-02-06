Montero sobre su actitud en funeral de Huelva: No tenía que hacer ninguna sobreactuación

Huelva, 6 feb (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes, ante las críticas que recibió tras el protocolo de saludos a los familiares de las víctimas durante el funeral en Huelva por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ella mostró sus respetos a las víctimas y no tenía que hacer "ninguna sobreactuación".

En declaraciones a los periodistas tras asistir en Huelva a un congreso sobre hidrógeno verde, Montero se ha pronunciado así a la pregunta sobre qué le parecía que se le hubiese acusado de poco cercana con las víctimas del accidente ferroviario durante el funeral oficiado en el Polideportivo Carolina Marín de Huelva el pasado 29 de enero.

Según Montero, el Gobierno respetó lo que las víctimas habían transmitido al obispo de Huelva, que era que "solo querían que se produjera el saludo de la Casa Real. Y yo respeto a las víctimas y, por tanto, no tengo que hacer ninguna sobreactuación", ha subrayado la también ministra de Hacienda.

"Para el Gobierno de España, lo dijimos desde el primer día, era fundamental que (las víctimas) se sintieran acogidas, arropadas, también facilitando su trabajo durante todo este periodo posterior, porque como siempre decimos, el Gobierno de España va a estar permanentemente al lado de ellas", ha subrayado.

En su opinión, en estos casos "quizás es mucho más importante estar presente cuando se apagan las cámaras", cuando ya las familias "tienen que retomar su vida habitual" tras una terrible experiencia vivida.

"Yo creo que lo más importante, en relación con el accidente de Adamuz, es darle todo el protagonismo, respetar el criterio de las víctimas y hacer un acompañamiento discreto, como siempre hace el Gobierno de España", ha recalcado Montero, que ha asegurado que el Gobierno "no acude a los lugares para visibilizarse".

Lo importante para las víctimas, ha dicho, es que sientan que las administraciones están con ellas "y a ser posible todas a una", y en su caso "aquel que me conoce sabe perfectamente cómo estoy en los sitios: discreta, en un segundo plano, estando disponible, prestando mi apoyo".

Montero ha aprovechado para destacar la labor del personal de la Delegación del Gobierno en Huelva que están trabajando en la oficina integral de ayuda a las víctimas que se ha puesto en marcha en todas las delegaciones provinciales para ayudar a los familiares del siniestro ocurrido el pasado 18 de enero.

En el caso de Huelva, hasta este jueves se ha informado personalmente a todas las personas afectadas, según ha explicado Montero, quien ha añadido que el número de teleasistencia, de asistencias telefónicas y presenciales ha alcanzado las 30 actuaciones a otras tantas familias que han querido recibir el asesoramiento. EFE

dt-lra/bfv/ros