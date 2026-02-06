Espana agencias

Montero sobre su actitud en funeral de Huelva: No tenía que hacer ninguna sobreactuación

Guardar

Huelva, 6 feb (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes, ante las críticas que recibió tras el protocolo de saludos a los familiares de las víctimas durante el funeral en Huelva por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ella mostró sus respetos a las víctimas y no tenía que hacer "ninguna sobreactuación".

En declaraciones a los periodistas tras asistir en Huelva a un congreso sobre hidrógeno verde, Montero se ha pronunciado así a la pregunta sobre qué le parecía que se le hubiese acusado de poco cercana con las víctimas del accidente ferroviario durante el funeral oficiado en el Polideportivo Carolina Marín de Huelva el pasado 29 de enero.

Según Montero, el Gobierno respetó lo que las víctimas habían transmitido al obispo de Huelva, que era que "solo querían que se produjera el saludo de la Casa Real. Y yo respeto a las víctimas y, por tanto, no tengo que hacer ninguna sobreactuación", ha subrayado la también ministra de Hacienda.

"Para el Gobierno de España, lo dijimos desde el primer día, era fundamental que (las víctimas) se sintieran acogidas, arropadas, también facilitando su trabajo durante todo este periodo posterior, porque como siempre decimos, el Gobierno de España va a estar permanentemente al lado de ellas", ha subrayado.

En su opinión, en estos casos "quizás es mucho más importante estar presente cuando se apagan las cámaras", cuando ya las familias "tienen que retomar su vida habitual" tras una terrible experiencia vivida.

"Yo creo que lo más importante, en relación con el accidente de Adamuz, es darle todo el protagonismo, respetar el criterio de las víctimas y hacer un acompañamiento discreto, como siempre hace el Gobierno de España", ha recalcado Montero, que ha asegurado que el Gobierno "no acude a los lugares para visibilizarse".

Lo importante para las víctimas, ha dicho, es que sientan que las administraciones están con ellas "y a ser posible todas a una", y en su caso "aquel que me conoce sabe perfectamente cómo estoy en los sitios: discreta, en un segundo plano, estando disponible, prestando mi apoyo".

Montero ha aprovechado para destacar la labor del personal de la Delegación del Gobierno en Huelva que están trabajando en la oficina integral de ayuda a las víctimas que se ha puesto en marcha en todas las delegaciones provinciales para ayudar a los familiares del siniestro ocurrido el pasado 18 de enero.

En el caso de Huelva, hasta este jueves se ha informado personalmente a todas las personas afectadas, según ha explicado Montero, quien ha añadido que el número de teleasistencia, de asistencias telefónicas y presenciales ha alcanzado las 30 actuaciones a otras tantas familias que han querido recibir el asesoramiento. EFE

dt-lra/bfv/ros

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hallan un cuerpo donde se busca a la mujer que cayó al río en Sayalonga (Málaga)

Infobae

Francisco de Borbón paga la fianza de 50.000 euros que le impuso el juez por blanqueo

Infobae

Anticorrupción ha recibido las denuncias por irregularidades de las viviendas de Alicante

Infobae

Cristóbal Hara muestra en Palma sus fotografías juveniles en "una exposición de viejo"

Infobae

Hallan un cuerpo donde cayó una mujer a un río al intentar salvar a su perro en Málaga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Tú nunca me has pedido

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis