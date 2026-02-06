Moncho Fernández: "Tenemos que hacerlo todo bien si queremos ganar al Barça"

Girona, 6 feb (EFE).- El técnico del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que su equipo deberá hacerlo "todo bien" si quiere ganar al Barça porque "cuando juegas en la pista de un rival así", entonces "todos los aspectos del juego son muy importantes".

"Todo el mundo habla de la defensa del Barça, buenísima, pero ofensivamente son muy buenos y muy eficaces. Son el mejor equipo de la liga en tiros de campo. Tenemos que hacerlo todo muy bien: la defensa del uno contra uno, el rebote, no perder pelotas", ha afirmado el entrenador gallego en la previa del partido de este domingo en el Palau.

Moncho Fernández se ha mostrado "muy contento" por la situación actual del Girona, con nueve victorias en 18 jornadas tras enlazar tres triunfos, la mejor serie de la temporada, pero ha matizado que no le da "demasiada importancia" a las estadísticas porque "para nosotros el pasado es pasado y solo importa el presente: el hoy y como máximo el mañana".

En este sentido, el entrenador gallego ha dicho que el equipo está "muy bien" en el aspecto anímico porque ganar "siempre da confianza", pero ha avisado que "confianza no se puede confundir con relajación" y que el equipo es consciente de que si no está a su mejor nivel puede perder contra cualquier rival.

El Girona sigue teniendo "capacidad de mejora", pero su entrenador considera que ya es "un equipo no solo por el juego, sino también por la química, las relaciones entre todos, una familia". EFE

asm/fa/og