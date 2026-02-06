Míchel sobre el mercado: "Me gustaría tener alguna solución más, pero entiendo al club"

Girona, 6 feb (EFE).- El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha asegurado este viernes que, una vez finalizado el mercado de invierno, le gustaría tener "alguna solución más", pero que entiende el club y su situación y que tiene "una plantilla muy buena para continuar en Primera División".

El técnico ha considerado "una pena" la lesión de gravedad del portero Marc-André ter Stegen, "un jugador muy importante" que parecía "imposible" que pudiera jugar en el Girona y que solo ha podido disputar dos partidos.

Míchel también ha detallado que Àlex Moreno, el único lateral izquierdo "específico" de la plantilla, está pendiente de más pruebas par determinar el tiempo exacto de baja y ha reconocido que ya son "demasiadas lesiones en el sóleo".

"Lo hemos hablado, pero no encontramos una respuesta. No sabemos cuál es el motivo. Se nos escapa alguna cosa que tenemos que mejorar", ha reconocido en la rueda de prensa previa a la visita a Sevilla.

El entrenador rojiblanco ha añadido que cuenta con "soluciones" para cubrir la baja de Àlex Moreno, como reubicar a Arnau Martínez, Alejandro Francés, Daley Blind e incluso Joel Roca y Bryan Gil. Y también ha avisado de que el partido del Ramón Sánchez-Pizjuán es "muy importante", porque el Girona viene de perder contra el colista en Oviedo (0-1) y quiere "darle la vuelta a esta situación".

"Será muy complicado, porque el Sevilla es un equipo que juega hacia adelante y tiene una presión difícil, porque tiene jugadores muy físicos", ha anticipado.

También ha reiterado que habrá diez o doce clubes en la pelea por la permanencia: "Tenemos que llegar a los 42 puntos sin mirar más allá de nosotros".

Sobre su contrato, que acaba el 30 de junio, Míchel ha subrayado que no ha hablado con el club, porque está centrado en lograr la permanencia del equipo.

"La situación es la que es y tenemos que estar focalizados en la competición porque no podemos pensar en el futuro si no está bien amarrado el presente", ha explicado.

"Yo estoy feliz aquí. Es la mejor etapa de mi vida como entrenador porque siempre he sentido la confianza y la seguridad de todo el mundo. Las dos partes tenemos la sensación que juntos siempre hemos estado bien y veremos si podemos continuar, depende del fútbol, pero estoy en el sitio que me gusta estar", ha concluido el técnico madrileño. EFE

