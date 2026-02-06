Matarazzo se centra en el Elche antes del derbi copero

San Sebastián, 6 feb (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, ha querido dar mayor importancia al duelo ante el Elche antes de pensar en la semifinal copera ante el Athletic.

La Real se medirá este sábado al Elche en un duelo para seguir acercándose a los puestos europeos que ahora mismo ocupan Celta y Espanyol. "Queremos seguir en esta buena dinámica", ha señalado este viernes Matarazzo en la rueda de prensa que ha ofrecido en Zubieta.

En cuanto al Elche, ha indicado que tiene un esquema "difícil de defender" por cómo se mueven los futbolistas de Eder Sarabia. A pesar de ello, Matarazzo ve "preparado" al equipo para seguir con la "buena inercia".

Todo ello, en un día en el que se ha conocido que el rival en semifinales de la Copa del Rey será el Athletic a doble partido, una eliminatoria que el estadounidense cree que será "muy complicada": "A estas alturas no hay un rival fácil, pero es muy emocionante tener un derbi en semifinales", ha comentado.

Será una eliminatoria de gran desgaste psicológico por todo lo que implica emocionalmente, pero el técnico a preferido dar mayor importancia al duelo ante el Elche antes de empezar a pensar en la ida de San Mamés.

Los donostiarras vienen de remontar en Vitoria en los cuartos de final, un partido que les ha servido para coger "más fuerzas". Eso sí, ha confirmado que varios jugadores están "cansados" y no tendrá problemas en hacer "rotaciones".

En cuanto a nombres propios, en la lista de convocados no figuran los lesionados Marrero, Zakharyan y Barrenetxea ni el sancionado Brais Méndez.

Por ello, el técnico ha vuelto a citar a Dani Díaz, que tuvo minutos en Mendizorroza y Matarazzo califica como un perfil "diferente", y a Ochieng.

Sobre Barrenetxea, ha comentado que "le falta cierta movilidad a nivel muscular" y espera que esté entrenado "a principios de la semana que viene".

Todo hace indicar que habrá rotaciones en el once de cara al partido copero, por lo que el entrenador elegirá los jugadores que "mejor estén" para el compromiso liguero. "Wesley y Óskarsson no están disponibles para salir de inicio", ha avanzado. EFE

