Espana agencias

María Jesús Montero ve "más cercano" el acuerdo con Junts para las medidas sociales

Guardar

Sevilla, 6 feb (EFECOM).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que el acuerdo con Junts para su apoyo a las medidas sociales "parece que puede estar ya más cercano", y ha recordado que el "escudo social" contó el pasado año con el apoyo de esta formación y del PP.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, Montero ha señalado que "este mismo escudo social contó con el apoyo de Junts y del Partido Popular el año pasado", por lo que las críticas que recibe en esta ocasión "no tienen ninguna comparación con lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados el año pasado".

Ha dicho que "hasta el último minuto" el Gobierno intenta alcanzar acuerdos y alianzas que "permitan impulsar las iniciativas legislativas que tenemos en este momento en tránsito", lo que se ha traducido en la aprobación de 52 iniciativas.

"Pero es muy importante para nosotros no solo que se apruebe el decreto de pensiones, que como ustedes saben se separó del resto del escudo social, sino también que se apruebe el escudo social", ha señalado Montero, quien ha añadido que no son ciertas las acusaciones de que el Gobierno está protegiendo a los okupas.

Según la vicepresidenta, el Gobierno está protegiendo a la población "vulnerable", de forma que en el ánimo de todos los ciudadanos está que las personas que tienen menos oportunidades, que son más vulnerables, cuenten con mayor apoyo de las políticas públicas.

"Esto es lo que estamos haciendo y, por tanto, confío en poder convalidar ese decreto ley, pero si no podemos convalidarlo, seguiremos intentándolo. Nosotros, en esto, hasta el último minuto, intentamos el consenso", ha apuntado. EFECOM

dt-lra/vg/jdm/sgb

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aparece un cadaver en Málaga, mientras el temporal pone los cauces de los ríos al límite

Infobae

Una joven foca gris aparece en la playa de La Concha de San Sebastián

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026 (13:45 horas)

Infobae

Montero sobre su actitud en funeral de Huelva: No tenía que hacer ninguna sobreactuación

Infobae

Los Ejércitos de Aire y Tierra y la Armada se unen en un ejercicio para reforzar la defensa aérea nacional

Los Ejércitos de Aire y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Tú nunca me has pedido

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis