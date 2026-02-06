María Jesús Montero ve "más cercano" el acuerdo con Junts para las medidas sociales

Sevilla, 6 feb (EFECOM).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que el acuerdo con Junts para su apoyo a las medidas sociales "parece que puede estar ya más cercano", y ha recordado que el "escudo social" contó el pasado año con el apoyo de esta formación y del PP.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, Montero ha señalado que "este mismo escudo social contó con el apoyo de Junts y del Partido Popular el año pasado", por lo que las críticas que recibe en esta ocasión "no tienen ninguna comparación con lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados el año pasado".

Ha dicho que "hasta el último minuto" el Gobierno intenta alcanzar acuerdos y alianzas que "permitan impulsar las iniciativas legislativas que tenemos en este momento en tránsito", lo que se ha traducido en la aprobación de 52 iniciativas.

"Pero es muy importante para nosotros no solo que se apruebe el decreto de pensiones, que como ustedes saben se separó del resto del escudo social, sino también que se apruebe el escudo social", ha señalado Montero, quien ha añadido que no son ciertas las acusaciones de que el Gobierno está protegiendo a los okupas.

Según la vicepresidenta, el Gobierno está protegiendo a la población "vulnerable", de forma que en el ánimo de todos los ciudadanos está que las personas que tienen menos oportunidades, que son más vulnerables, cuenten con mayor apoyo de las políticas públicas.

"Esto es lo que estamos haciendo y, por tanto, confío en poder convalidar ese decreto ley, pero si no podemos convalidarlo, seguiremos intentándolo. Nosotros, en esto, hasta el último minuto, intentamos el consenso", ha apuntado. EFECOM

dt-lra/vg/jdm/sgb