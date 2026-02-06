Los sindicatos mantienen la huelga de trenes de la próxima semana tras la tercera reunión

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) mantienen la huelga convocada para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero, después de que la tercera reunión que han celebrado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya cerrado sin acuerdo, han explicado a la salida los representantes sindicales.EFECOM
