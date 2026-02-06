Espana agencias

Los agricultores empiezan a entrar en Barcelona con tractores y vehículos particulares

Barcelona, 6 feb (EFECOM).- Un grupo de decenas de agricultores y ganaderos convocado por el movimiento agrario Revolta Pagesa ha empezado ya a entrar en la ciudad de Barcelona con sus tractores y vehículos particulares a través de la avenida Meridiana para dirigirse al centro de la ciudad.

En concreto, se espera que a partir de este mediodía otras decenas de tractores y coches particulares se sitúen frente al Departamento de Agricultura de la Generalitat, ubicado en el número 612 de la Gran Via de les Corts Catalanes.

Revolta Pagesa reivindica un mejor trato para el sector agrario dos años después de la histórica tractorada que les llevó a plantarse en el centro de la ciudad.

Los agricultores han partido a primera hora de la mañana desde nueve puntos diferentes de toda Cataluña y a media mañana se han ido agrupando en poblaciones como Molins de Rei (Barcelona) o La Roca del Vallès (Barcelona) con la intención de llegar a partir de las 12:00 horas al Departamento de Agricultura.

Con esta protesta, Revolta Pagesa busca poner de manifiesto que, dos años después de aquellas históricas movilizaciones, el sector sigue padeciendo un exceso de burocracia y continúa sufriendo la competencia desleal.

Hace dos años, en torno a 2.000 tractores entraron en la capital catalana y se situaron en el centro de la ciudad para decir basta a la burocracia, al incremento de costes y a la competencia desleal.

En esa ocasión se espera una movilización de mucho menor calado, meramente de carácter simbólico, para acercar las preocupaciones del campo catalán a la ciudadanía.

Los agricultores prevén pasar esta noche frente al Departamento de Agricultura, tal como hicieron hace dos años. EFECOM

