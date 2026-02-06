Los 341 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz) pueden volver a sus casas

Cádiz, 6 feb (EFE).- La Junta de Andalucía ha autorizado a los 341 vecinos de San Roque (Cádiz) que habían sido desalojados por la situación creada por la borrasca Leonardo a volver a sus viviendas adoptando medidas de precaución, según ha informado el Ayuntamiento.

La llegada de la borrasca Marta, este sábado, puede revertir la situación y que los afectados deban ser desalojados de nuevo, ha advertido el consistorio.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que el río Guadiaro va bajando su nivel tras el paso de alerta naranja a amarilla.

Un total de 341 vecinos de San Roque estaban desalojados como medida de prevención a causa de las crecidas de los ríos Guadarranque y Guadiaro. EFE