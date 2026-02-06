Los 341 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz) pueden volver a sus casas

Cádiz, 6 feb (EFE).- La Junta de Andalucía ha autorizado a los 341 vecinos de San Roque (Cádiz) que habían sido desalojados por la situación creada por la borrasca Leonardo a volver a sus viviendas adoptando medidas de precaución, según ha informado el Ayuntamiento.
La llegada de la borrasca Marta, este sábado, puede revertir la situación y que los afectados deban ser desalojados de nuevo, ha advertido el consistorio.
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que el río Guadiaro va bajando su nivel tras el paso de alerta naranja a amarilla.
Un total de 341 vecinos de San Roque estaban desalojados como medida de prevención a causa de las crecidas de los ríos Guadarranque y Guadiaro. EFE
Últimas Noticias
Moreno no descarta ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo de Grazalema
La Junta de Andalucía cifra en 1.500 las personas desalojadas en la provincia de Córdoba
Abascal acusa al PP de estar "más empeñado en atacar a Vox" que en buscar acuerdos
Bad Gyal publicará el 6 de marzo su segundo álbum de estudio, 'Más cara'
Cortado el Puente Romano de Córdoba ante la subida del caudal del río Guadalquivir
MÁS NOTICIAS