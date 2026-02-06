Espana agencias

Logroño, Bidasoa y Valladolid desafían la hegemonía del Barça en la Copa de España

Las Palmas de Gran Canaria, 5 feb (EFE).- La Copa de España de balonmano no conoce desde su instauración en 2024 otro campeón que no sea el Barça, una hegemonía que tratarán de romper este fin de semana Dicorpebal Logroño La Rioja, Irudek Bidasoa Irún y Recoletas Atlético Valladolid en la tercera edición del torneo, en Telde (Gran Canaria).

Los catalanes cuentan sus participaciones en la Copa de España por victorias y en esta tercera edición han aumentado su condición de favoritos al arribar a Gran Canaria con pleno de victorias en las quince jornadas disputadas de Liga Asobal.

Para ello, deberán doblegar a Irudek Bidasoa Irún en la primera semifinal del torneo, a disputar este sábado a las 15.00 horas (hora canaria), en un encuentro que fue de máxima igualdad en el precedente liguero, que se llevaron los culés por 33-31 en un clásico del balonmano español.

La segunda semifinal cruzará a las 17.30 (hora canaria) de este sábado a Dicorpebal Logroño La Rioja y Recoletas Atlético Valladolid, lo que se prevé como un encuentro de alto voltaje entre dos escuadras que apenas están separadas por un punto en Liga Asobal.

Logroño La Rioja vuelve a participar en la Copa de España de balonmano con la firme intención de mejorar su subcampeonato de la temporada 2023/2024, año en el que cayeron con el Barça por 31-28 en una apretada final en Irún (Guipúzcoa).

La final queda fijada para este domingo a las 12.30 horas (hora canaria) en el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde (Gran Canaria), donde se prevé una gran fiesta del balonmano español en una tierra de amplia tradición deportiva como Gran Canaria.

Paralelamente tendrá lugar la Minicopa de España, que enfrentará en semifinales a Irudek Bidasoa Irun y Recoletas Atlético Valladolid, a las 10.00 horas de este sábado (hora insular), y a Barça y Logroño La Rioja a las 12.00 horas (hora insular), ambos en el Pabellón Insular Rita Hernández.

El partido por el título tendrá lugar a las 10.00 horas (hora canaria) del domingo, mientras que, a diferencia del torneo absoluto, se disputará un tercer y cuarto puesto en el Pabellón Insular Antonio Moreno, la única cita que se trasladará fuera de la sede principal, ha confirmado la Real Federación Española de Balonmano.

Las entradas siguen a la venta a un precio de 20 euros para un abono único que da acceso a todos los partidos de la Copa de España y de la Minicopa. EFE

