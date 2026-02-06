Leonardo anega Castilla y León: hay 53 tramos de ríos con aviso, 9 en nivel rojo

Valladolid, 6 feb (EFE).- Los efectos de la borrasca Leonardo continúan este viernes en Castilla y León, con 53 tramos de ríos de la cuenca del Duero en aviso, nueve en nivel rojo (alarma) y una decena en alerta naranja, con la vigilancia puesta en el Duero a su paso por Aranda (Burgos), el Tormes en Salamanca, y el Cea y el Órbigo, en León.

Son datos de en torno a las tres de esta tarde de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) recogidos por EFE que detallan que en Zamora está en nivel rojo el Órbigo en Manganeses, con tendencia a la estabilidad, y en Santa Cristina de la Polvorosa, con nivel decreciente, al tiempo que sigue en ese nivel máximo el Huebra en Puente Resbala, en Salamanca.

En León, están en nivel rojo el Cea en Sahagún, por donde pasa con 2,53 metros de nivel y tendencia a la estabilidad, y el Órbigo por Cebrones del Río, con 3,45 metros de nivel y estabilizándose.

En Soria, el Duero pasa con un nivel de 5,14 metros en Navapalos y tendencia creciente, también en máximo aviso; lo mismo que el Ucero en Osma (Soria), en este caso tendente a la estabilidad.

Además, están en esa alerta roja el Tormes en Ledesma, en Salamanca, decreciendo, y en Segovia el Duratón, a la salida del embalse de las Vencías, con nivel creciente.

Con nivel naranja figuran el Arlanza en Burgos en Lerma y Peral del Arlanza; el Carrión en Villoldo, en Palencia; el Castrón en Villaveza De Valverde, en Zamora; el Cea en Valderas, en León; el Huebra en Saucelle, en Salamanca, y el Pisuerga en Cordovilla ,en Palencia.

Hay otros 34 tramos de ríos de la cuenca del Duero en nivel amarillo, entre ellos el Bernesga en la capital leonesa, por donde pasa con 2,28 metros de nivel y tendencia decreciente; el Adaja por la capital abulense, con tendencia también a la baja y 2,18 metros, y el Carrión en Palencia, con 2,7 metros de nivel y tendencia estable. También en amarillo sigue el Eresma en Segovia, con dos metros y estable.

Las fuertes lluvias han provocado una crecida notable del río Tormes a su paso por Salamanca, lo que ha obligado a precintar la zona bajo un puente para evitar el acceso de vehículos y personas, así como a cortar los tramos de carril bici .

La borrasca ha dejado una ribera del Tormes anegada en Salamanca e imágenes poco vistas en la capital.

En León, el estado del Cea y Órbigo ha llevado a la Subdelegación del Gobierno a pedir extrema precaución en los municipios de Sahagún y Cebrones del Río.

Y el Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) ha activado el Nivel 1 del Plan de Emergencias ante la evolución del caudal del Duero y sus afluentes y su previsible crecida en las próximas horas, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Duero.

Además, un muro de las laderas del Cerro de San Vicente en el casco histórico de Salamanca se ha derrumbado esta madrugada sobre la acera y parte de la calzada, frente a un instituto de secundaria, un patrimonio que era parte de una noria del siglo XVIII de las huertas del antiguo monasterio.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha informado este viernes de que, a través del Centro de Emergencias de Protección Civil, ha coordinado 1.100 incidencias registradas durante el episodio de nevadas, fuertes rachas de viento, lluvias y avenidas que afecta a Castilla y León desde el pasado 22 de enero.EFE

