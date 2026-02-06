Espana agencias

Las acciones de Stellantis caen un 19% tras anunciar cargas excepcionales en 2025

Guardar

París, 6 feb (EFECOM).- Las acciones del fabricante de automóviles Stellantis se desplomaron al ​​inicio de la sesión bursátil de París este viernes y media hora después de la apertura caían casi un 19 %, tras el anuncio efectuado hoy por la compañía de que va a registrar 22.000 millones de euros en cargas excepcionales en sus cuentas de 2025.

Diez minutos después de la apertura, las acciones del grupo bajaban un 15,84%, situándose en 6,89 euros, y continuaron posteriormente con la tendencia bajista para cotizar a 6,62 euros unos 50 minutos después de la apertura, un descenso del 18,98 %.

En el mismo momento, el CAC-40 perdía un 0,74 %, situándose en los 8.183,91 puntos.

Este frenesí de ventas se produjo tras el anuncio de Stellantis de que va a incorporar cargas excepcionales de "unos 22.200 millones de euros" en las cuentas del segundo semestre de 2025 a cuenta de "un cambio estratégico" que empezó a poner en marcha el pasado año y que afirma que ya está teniendo "efectos beneficiosos".

En un comunicado publicado 20 días antes de la fecha que ha fijado para la publicación de sus cuentas anuales del pasado ejercicio, el grupo automovilístico señaló que esa carga excepcional incluye una pérdida de efectivo de alrededor de 6.500 millones que se debe materializar durante los cuatro próximos años.

Teniendo en cuenta el resultado negativo en 2025, la empresa explicó que no pagará dividendos a sus accionistas y que su consejo de administración ha autorizado la emisión de deuda en forma de obligaciones por un máximo de 5.000 millones de euros. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Agenda Informativa de Europa Press para este domingo, 8 de febrero

Infobae

Isabel Calvo, luchadora profesional y biomédica: "Merecemos una federación independiente"

Infobae

Comuns pide "más dimisiones" en Renfe y Adif y no descarta pedir las de Puente y Paneque

Infobae

A juicio por hacer la yihad: "Para quedarte tocándote los huevos vete a matar judíos"

Infobae

España pierde contra Argentina el partido por la quinta plaza en Perth

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fantasma de las elecciones

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

ECONOMÍA

Los coches con más de

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros