Las acciones de Stellantis caen un 19% tras anunciar cargas excepcionales en 2025

París, 6 feb (EFECOM).- Las acciones del fabricante de automóviles Stellantis se desplomaron al ​​inicio de la sesión bursátil de París este viernes y media hora después de la apertura caían casi un 19 %, tras el anuncio efectuado hoy por la compañía de que va a registrar 22.000 millones de euros en cargas excepcionales en sus cuentas de 2025.

Diez minutos después de la apertura, las acciones del grupo bajaban un 15,84%, situándose en 6,89 euros, y continuaron posteriormente con la tendencia bajista para cotizar a 6,62 euros unos 50 minutos después de la apertura, un descenso del 18,98 %.

En el mismo momento, el CAC-40 perdía un 0,74 %, situándose en los 8.183,91 puntos.

Este frenesí de ventas se produjo tras el anuncio de Stellantis de que va a incorporar cargas excepcionales de "unos 22.200 millones de euros" en las cuentas del segundo semestre de 2025 a cuenta de "un cambio estratégico" que empezó a poner en marcha el pasado año y que afirma que ya está teniendo "efectos beneficiosos".

En un comunicado publicado 20 días antes de la fecha que ha fijado para la publicación de sus cuentas anuales del pasado ejercicio, el grupo automovilístico señaló que esa carga excepcional incluye una pérdida de efectivo de alrededor de 6.500 millones que se debe materializar durante los cuatro próximos años.

Teniendo en cuenta el resultado negativo en 2025, la empresa explicó que no pagará dividendos a sus accionistas y que su consejo de administración ha autorizado la emisión de deuda en forma de obligaciones por un máximo de 5.000 millones de euros. EFECOM