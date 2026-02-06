Espana agencias

La Vuelta Ciclista a Extremadura femenina contará con siete equipos de la élite mundial

Mérida, 6 feb (EFE).- La Vuelta Ciclista a Extremadura femenina 2026, que se celebrará del 6 al 8 de marzo, contará con la participación de 105 corredoras de quince equipos, siete de ellos de la máxima categoría, la UCI Women's World Teams.

La ronda, dividida en tres etapas que suman más de 290 kilómetros, ha sido presentada este viernes en una rueda de prensa en Mérida por la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga; y el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo.

En concreto, de la categoría UCI Women's WorldTeams estarán presentes el Canyon SRAM Racing y el Lidl-Trek de Alemania, el FDJ-SUEZ francés, el UAE Team ADQ emiratí, el Liv AlUla Jayco australiano, el Human Powered Health Cycling estadounidense y el Movistar español.

De la segunda categoría, la UCI Women ProTeam, el Cofidis Women Team francés y el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi ProTeam español.

El Team Abadie Magnan francés y las estructuras españolas del Eneicat y el Cantabria Deporte Rio Miera, de categoría Continental, además de las selecciones de Bélgica y España, completan el elenco.

La primera etapa será una contrarreloj individual urbana de 18,4 kilómetros con salida y llegada en Herrera del Duque (Badajoz).

La segunda, Pueblonuevo del Guardiana-Fuente del Maestre, de 132,8 kilómetros fundamentalmente llanos; y la tercera, ya en la provincia de Cáceres, saldrá de Jerte y concluirá en Jaraíz de la Vera.

Esta etapa de montaña de 139,4 kilómetros se prevé decisiva, ya que suma un desnivel positivo de 2.550 metros.

Las corredoras afrontarán el Alto de la Puria, la subida a Piornal y dos pasos por el puerto de la Desesperá, antes de llegar a la meta de Jaraíz.

La neerlandesa Ellen van Dijk (Lidl-Trek) ganó en 2025 con tan solo dos segundos de diferencia sobre la noruega Mie Bjorndal Ottestad (Uno-X-Mobility).

La consejera ha destacado que esta prueba, que nació en 2023 y que esta edición recorrerá 22 localidades, es ya un referente en el calendario internacional.

En este sentido, Pozuelo ha señalado que reunirá a los diez mejores equipos del pelotón femenino y que han tenido que decir "no" a algunos que querían participar.

La principal novedad de este año es que se separa de la vuelta masculina, que será los días 12, 13 y 14 de junio, para conseguir un impacto mediático y económico en dos momentos del año.

Bazaga ha resaltado que esta cita es "deporte, turismo y cultura" y ha recordado los conciertos que acogerán las localidades finales de etapa.

La ronda cuenta con el apoyo de las dos diputaciones provinciales extremeñas y de Caja Rural de Extremadura, entre otros patrocinadores. EFE

