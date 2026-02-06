La producción industrial manufacturera de Alemania cae un 1,1 % en 2025

Berlín, 6 feb (EFECOM).- La producción real de la industria manufacturera alemana cayó en el conjunto de 2025 un 1,1 %, eliminados los efectos de calendario, según los datos avanzados este viernes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

En el sector industrial -excluida la energía y la construcción- la producción en 2024 se contrajo un 1,3 % respecto al año anterior.

La construcción también retrocedió -un 1,7 %-, mientras la generación de energía creció un 1,6 %.

En la industria, el descenso se debió principalmente a la evolución en los sectores del automóvil, que registró una caída del 1,7 %, la ingeniería mecánica, con un retroceso del 2,6 %, y en los sectores industriales con un alto consumo energético, donde la producción fue un 2,6 % inferior a la de 2024.

En 2022 y 2023 se había producido un fuerte descenso, por lo que en comparación con 2021, en 2025 la producción, corregidos los efectos de calendario, fue un 17,8 % inferior.

En diciembre, la producción retrocedió un 1,9 % respecto al mes anterior, corregidos los efectos estacionales y de calendario, y un 0,6 % interanual, eliminados los de calendario.

En la comparación trimestral, menos volátil, la producción entre octubre y diciembre fue un 0,9 % superior a la de los tres meses anteriores.

En noviembre, la producción creció un 0,2 % respecto a octubre, según la revisión de los datos preliminares, que apuntaban a una subida del 0,8 %, mientras que en términos interanuales aumentó un 0,5 %, frente al 0,8 % inicial.

El descenso registrado en diciembre se debe principalmente a la menor producción en la industria del automóvil -un 8,9 %-, la ingeniería mecánica -un 6,8 %- y el mantenimiento y montaje de maquinaria -un 17,6 %-.

Por contra, tuvieron un efecto positivo en el resultado global los aumentos de la producción en una serie de sectores económicos, sobre todo en la fabricación de productos metálicos -un 3,2 %- y en la construcción de otros vehículos, como aviones, barcos, trenes y vehículos militares -un 10,5 %-.

También la producción en el sector de la construcción registró un aumento del 3,0 %, mientras la generación de energía retrocedió un 1,8 %.

En el sector industrial la producción en diciembre retrocedió un 3,0 % respecto al mes anterior y un 0,2 % en términos interanuales.

La producción de bienes de consumo avanzó un 0,5 % respecto al mes anterior y la de bienes de inversión y bienes intermedios se contrajo un 5,3 % y un 1,2 %, respectivamente.

La producción en sectores con un consumo intensivo de energía retrocedió un 0,9 % en comparación con noviembre y un 2,6 % en términos interanuales.

En la comparación trimestral, la producción entre octubre y diciembre en los sectores con un consumo intensivo de energía fue un 0,5 % inferior a la de los tres meses anteriores. EFECOM