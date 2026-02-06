La plantilla de AzkoNobel en El Prat arranca tres jornadas de huelga contra el ERE

Barcelona, 6 feb (EFECOM).- La plantilla de AkzoNobel, la multinacional neerlandesa de pinturas y recubrimientos industriales, ha iniciado este viernes la primera de las tres jornadas de huelga que ha convocado el comité de empresa contra el ERE que afecta a 120 empleados de la planta de El Prat de Llobregat (Barcelona), la antigua Industrias Titán.

En un comunicado, el Col·lectiu Ronda, que asesora a la representación sindical, ha asegurado que esta tarde la plantilla prevé movilizarse en manifestación desde la plaza de Urquinaona hasta el Parlament para protestar por el ERE.

Las otras dos jornadas de huelga están previstas los próximos 13 y 19 de febrero.

El sindicato CO.BAS, el mayoritario en el comité de empresa, denunció hace unos días que el ERE afecta a un total de 120 de los 197 trabajadores de la planta de El Prat de Llobregat y acusó a la multinacional de llevar a cabo un ERE "salvaje" y sin justificación.

Al anunciar el ERE, el mes pasado, fuentes de la empresa aseguraron a EFE que la multinacional había ejecutado una inversión de 11 millones de euros para convertir la planta de El Prat en un centro de referencia de producción de pinturas de base agua, pero que todo ese esfuerzo inversor implica ahora la necesidad de ajustar la plantilla.

La multinacional AzkoNobel tiene cuatro plantas en España, situadas en El Prat de Llobregat, Barcelona, Vilafranca del Penedès y Vallirana, todas en la provincia de Barcelona-, y emplea en total a más de 1.300 personas en el país. EFECOM