La patinadora Sofía Val, embajadora de Iberdrola para visibilizar el deporte femenino

Redacción Deportes, 6 feb (EFE).- La patinadora Sofía Val se une a la iniciativa Embajadoras Iberdrola, que pretende contribuir a la visibilidad y al liderazgo femenino en el ámbito deportivo, coincidiendo con el inicio de los Juegos Olímpicos de invierno, informó la compañía eléctrica.

"Para mí es un verdadero honor y una enorme alegría convertirme en embajadora de Iberdrola. Comparto los valores de esfuerzo y compromiso que la compañía representa y estoy muy orgullosa de formar parte de este proyecto, que reúne a tantas grandes deportistas", afirmó Val, en declaraciones compartidas por Iberdrola.

La incorporación de la patinadora madrileña al proyecto se enmarca en el inicio de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026, en los que Val competirá, junto a Asaf Kazimov, en la categoría de danza sobre hielo, que arranca este lunes con la danza rítmica.

Val y Kazimov consiguieron la plaza olímpica al ser terceros en el Preolímpico de Pekín, disputado en septiembre de 2025. En su palmarés, a pesar de su juventud (21 años), la patinadora cuenta con tres platas a nivel nacional (2024, 2025 y 2026) y varios podios a nivel internacional.

La red de Embajadoras Iberdrola incluye a deportistas como Alexia Putellas, Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional. EFE