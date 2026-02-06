La ONU presenta un proyecto de normativa global para los vehículos autónomos

Ginebra, 6 feb (EFECOM).- La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) anunció este viernes la adopción de un proyecto de normativa global para los sistemas de conducción automatizada, con el fin de "permitir el despliegue en las carreteras públicas de vehículos autónomos sin supervisión de un conductor".

Adoptada inicialmente por un grupo de trabajo de la UNECE en su última reunión, del 19 al 23 de enero, y pendiente ahora de su aprobación por la comunidad internacional, la normativa armoniza requisitos de seguridad, validación de vehículos y otros aspectos necesarios para este nuevo sector de la automoción.

Según destacó en un comunicado la UNECE, la normativa ha sido bien recibida por países como China, Japón y varias naciones europeas, mientras que Estados Unidos ha solicitado información sobre el proyecto para definir su posición de cara a la votación final, prevista para junio de este año.

En concreto, el texto se someterá para su adopción definitiva en el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos de la UNECE, del 23 al 26 de junio.

Normativas armonizadas como la anunciada este viernes "son esenciales para evitar enfoques nacionales fragmentados y, de este modo, maximizar las economías de escala, apoyando la seguridad, el acceso al mercado y la innovación en la industria automovilística", subrayó la secretaria ejecutiva de UNECE, Tatiana Molcean.

La UNECE reconoció que hace una década se preveía que la conducción automatizada estaría en las carreteras públicas a estas alturas, y "aunque la tecnología avanzó, la tarea resultó ser más compleja de lo previsto, y requirió una investigación y un desarrollo sostenidos, así como un marco regulatorio claro y fiable". EFECOM