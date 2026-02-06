Espana agencias

La muerte de 15 migrantes en la frontera de Ceuta en 2014, "en silencio judicial"

Guardar

Ceuta, 6 feb (EFE).- Los organizadores de la "XIII Marcha por la Dignidad", que todos los años recuerda la muerte de 15 migrantes subsaharianos el 6 de febrero de 2014 en la frontera de Ceuta con Marruecos, han lamentado este viernes que a nivel judicial la situación se encuentre en "silencio".

En declaraciones a los periodistas, Ramsés Mohamed, uno de los organizadores de la "Marcha por la Dignidad", que este año se ha sustituido por un acto por el mal tiempo, ha advertido que la situación está en un "silencio judicial, a la espera de los recursos de amparo".

Ramsés Mohamed ha recordado que el caso sigue en manos del Tribunal Constitucional después de que en 2024 fuera admitido a trámite el recurso contra el archivo de la causa en una acción judicial promovida por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe).

"El caso se ha abierto y cerrado pero actualmente no hay nada nuevo en este aspecto", ha concretado.

Asimismo, en febrero del 2024 uno de los supervivientes, Ludovic N., que reside en Alemania, presentó una queja contra España ante el Comité contra la Tortura de la ONU donde se pedía la reapertura de una nueva vía hacia la justicia y posteriormente el 6 de febrero del 2025 una segunda víctima, el camerunés Brice O., que perdió la visión de un ojo por una pelota de goma disparada por la Guardia Civil, también presentó una nueva denuncia ante la ONU.

"La situación no ha cambiado, cada vez es más difícil el acceso de los migrantes por vías legales o seguras y hay que seguir manteniendo actos de protesta y recuerdo para que se produzca un giro radical de las políticas migratorias que sólo se enfocan en controlar, reprimir y violentar los derechos humanos", ha añadido Ramsés Mohamed.

Los organizadores han conseguido que este año uno de los supervivientes, Brice O., participe en una mesa redonda junto a Hanaa Hakiki, directora de Justicia Fronteriza y abogada del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Leonardo anega Castilla y León: hay 53 tramos de ríos con aviso, 9 en nivel rojo

Infobae

Elogios a la ayuda de la UME para contener la peste porcina en Cataluña en su despedida

Infobae

¿Tú cómo ligas?, replica el dos del PP madrileño a un periodista sobre el alcalde Móstoles

Infobae

Huétor Tájar, la "isla" que lucha contra el lodo con escobas, cubos y solidaridad

Infobae

Duelo directo por la permanencia entre el Andorra y la Real Sociedad B

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero llega a Caracas para

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis