Espana agencias

La Junta de Andalucía cifra en 1.500 las personas desalojadas en la provincia de Córdoba

Guardar

Córdoba, 6 feb (EFE).- La Junta de Andalucía ha cifrado en 1.500 personas las desalojadas en la provincia de Córdoba, la mayor parte de ellas en la capital, donde han sido evacuadas más de 700 viviendas en las zonas inundables.

Tras la reunión del comité de emergencia, el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha explicado a los periodistas que es necesario mantener la prudencia por la nueva borrasca que se avecina.

"Aunque hoy veamos algún rayo de sol, eso no nos puede llevar a una falsa sensación" de que el temporal ha pasado, ha señalado.

Por ello, ha insistido en que las personas desalojadas no podrán volver por el momento a sus domicilios, una idea en la que ha hecho hincapié el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha dicho que con la próxima borrasca se complicará la situación.

Bellido ha apelado a la prudencia de las personas que han tenido que abandonar sus casas, que ha cifrado en alrededor de mil en la capital, y ha anunciado que en las zonas donde el agua aún no ha llegado permitirán que entren en los domicilios, junto a la Policía Local, para coger documentación o útiles esenciales.

Los municipios de la provincia donde se han producido desalojos han sido, además de la capital, Lucena, Puente Genil, Priego de Córdoba, Palma del Río, Montilla, Cabra, Rute y Villa del Río.

Por otra parte, la empresa municipal Sadeco ha procedido al desalojo de las instalaciones del Servicio de Bienestar Animal, ante el riesgo de inundación y ha trasladado a los ejemplares que allí se encontraban al complejo medioambiental Juan Revilla.

En total han reubicado a 119 gatos y 196 perros, que permanecerán en el citado complejo hasta que el equipamiento reúna las condiciones de seguridad necesarias para su regreso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno no descarta ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo de Grazalema

Infobae

Los 341 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz) pueden volver a sus casas

Infobae

Abascal acusa al PP de estar "más empeñado en atacar a Vox" que en buscar acuerdos

Infobae

Bad Gyal publicará el 6 de marzo su segundo álbum de estudio, 'Más cara'

Infobae

Cortado el Puente Romano de Córdoba ante la subida del caudal del río Guadalquivir

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero llega a Caracas para

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis