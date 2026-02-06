La Junta de Andalucía cifra en 1.500 las personas desalojadas en la provincia de Córdoba

Córdoba, 6 feb (EFE).- La Junta de Andalucía ha cifrado en 1.500 personas las desalojadas en la provincia de Córdoba, la mayor parte de ellas en la capital, donde han sido evacuadas más de 700 viviendas en las zonas inundables.

Tras la reunión del comité de emergencia, el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha explicado a los periodistas que es necesario mantener la prudencia por la nueva borrasca que se avecina.

"Aunque hoy veamos algún rayo de sol, eso no nos puede llevar a una falsa sensación" de que el temporal ha pasado, ha señalado.

Por ello, ha insistido en que las personas desalojadas no podrán volver por el momento a sus domicilios, una idea en la que ha hecho hincapié el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha dicho que con la próxima borrasca se complicará la situación.

Bellido ha apelado a la prudencia de las personas que han tenido que abandonar sus casas, que ha cifrado en alrededor de mil en la capital, y ha anunciado que en las zonas donde el agua aún no ha llegado permitirán que entren en los domicilios, junto a la Policía Local, para coger documentación o útiles esenciales.

Los municipios de la provincia donde se han producido desalojos han sido, además de la capital, Lucena, Puente Genil, Priego de Córdoba, Palma del Río, Montilla, Cabra, Rute y Villa del Río.

Por otra parte, la empresa municipal Sadeco ha procedido al desalojo de las instalaciones del Servicio de Bienestar Animal, ante el riesgo de inundación y ha trasladado a los ejemplares que allí se encontraban al complejo medioambiental Juan Revilla.

En total han reubicado a 119 gatos y 196 perros, que permanecerán en el citado complejo hasta que el equipamiento reúna las condiciones de seguridad necesarias para su regreso. EFE