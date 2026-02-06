La gran banca española gana 34.000 millones en 2025, un 7 % más, y logra un nuevo récord

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto 34.000 millones en 2025, un 7 % más que un año antes, con lo que lograron un nuevo récord, gracias al tirón del negocio en España y la diversificación geográfica. EFECOM
Últimas Noticias
El bitcóin rebota un 5 % tras desplomarse la víspera hasta mínimos desde noviembre de 2024
Los líderes nacionales de los partidos arropan este viernes a sus candidatos en Aragón en el cierre de campaña
La gran banca española bate récord y gana 34.000 millones en 2025, un 7 % más
El Banco Sabadell redujo su beneficio un 2,8 % en 2025, hasta 1.775 millones
Semillas Batlle aspira a incrementar un 25 % sus ingresos tras la entrada de R&D BCNA
MÁS NOTICIAS