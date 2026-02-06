La gran banca española gana 34.000 millones en 2025, un 7 % más, y logra un nuevo récord

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto 34.000 millones en 2025, un 7 % más que un año antes, con lo que lograron un nuevo récord, gracias al tirón del negocio en España y la diversificación geográfica. EFECOM

