La fiscal pide prisión permanente para el cuidador acusado de matar a un anciano

Madrid, 6 feb (EFE).- La fiscal ha mantenido en el juicio su petición de prisión permanente revisable para un acusado de matar en 2023 al octogenario al que cuidaba en la casa de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) que había comprado gracias a un préstamo del anciano.

En el juicio que ha concluido este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid Jaime E.M.R. también ha sido acusado de meter el cadáver en un bidón con cal y sacar 100.000 euros de la cuenta bancaria de la víctima.

La representante de la Fiscalía ha mantenido en sus conclusiones definitivas su petición de prisión permanente revisable para el acusado por un delito de asesinato con alevosía de una persona especialmente vulnerable.

Por el delito de apropiación indebido la fiscal ha rebajado de 6 a 5 años de cárcel su solicitud de pena y para el caso de que el jurado no aprecie la comisión de este delito estima que debería ser condenado por uno continuado de estafa.

Ha destacado que Jaime E.M.R. mató al anciano indefenso de manera sorpresiva sin que el acusado tuviera alteración cognitiva que mermara sus capacidades como expusieron varias peritos.

Y h añadido que el procesado mantuvo el cuerpo escondido en un bidón con cal durante dos meses y sustrajo de las cuentas de la víctima 100.000 euros.

Los abogados de la defensa han valorado que la modificación de la Fiscalía por el segundo delito podría propiciar que la revisión de la pena se realice antes de los 25 años que marca la ley, tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía, según han revelado a EFE fuentes jurídicas.

En el turno de última palabra el acusado ha reconocido los hechos, ha manifestado su arrepentimiento y ha pedido disculpas: "Primero a don Manuel y también a mi mujer y a mis hijos".

La fiscal estima probado que Jaime E.M.R. y Manuel L.B., de 89 años en el momento de su muerte, mantenían una relación laboral desde 2016, ya que la víctima lo había contratado debido a su avanzada edad y a la necesidad de cuidados.

Ante el deterioro progresivo de su salud el anciano dejó de residir en su vivienda de la avenida de Abrantes de Madrid para trasladarse en 2022 a la casa que el acusado había comprado gracias a un préstamo del octogenario en San Martín de Valdeiglesias.

En julio de 2023 Manuel L.B. ingresó en un hospital y al recibir el alta el día 12 de ese mes el acusado acudió a recogerlo en su vehículo, ambos discutieron y el cuidador detuvo el coche cerca de una gasolinera donde le asfixió de "forma sorpresiva" aprovechándose de su delicado estado, según la Fiscalía.

La fiscal ha explicado que el acusado trasladó el cadáver a su vivienda, donde lo ocultó en el trastero dentro de un bidón, le echó cal y fabricó una caja de madera para esconderlo todo.

El 19 de septiembre de 2023, tras confesar lo ocurrido a su esposa, el acusado sacó el cuerpo del trastero y lo metió en su vehículo con la intención de deshacerse de él en una finca de una amiga de la familia situada en Sotillo de la Adrada (Ávila).

Sin embargo fue detenido por la Guardia Civil alertada por su esposa y los agentes encontraron en su cartera dos tarjetas bancarias a nombre de la víctima que el acusado solía usar cuando el anciano vivía para hacerle compras y que luego siguió utilizando. EFE

EFE

