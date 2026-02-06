La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) actualiza normativa mundial júnior Moto3

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha actualizado la normativa del campeonato del mundo júnior de Moto3 para 2026, en la que destaca, entre otras, la ausencia de la jornada de entrenamientos de los jueves durante la semana de carreras y limita a ocho días las pruebas privadas.

Así, a partir de 2026, no se realizarán sesiones de pruebas los jueves durante las semanas de carrera, el número máximo de días de pruebas privadas está limitado a 8 días por año, para todas las categorías.

En la primera cita de la temporada, que se disputará en el circuito de Barcelona-Cataluña el 24 de mayo, las sesiones de pruebas del jueves serán organizadas por el mismo circuito y estas sesiones se descontarán del máximo de 8 días de pruebas privadas al año.

En cuanto a la seguridad de los pilotos serán obligatorios los cascos que cumplan con el estándar FRHPhe-02; los guantes tendrán que tener la homologación EN13594 Nivel 2 y/o la normativa de MotoGP, y el traje de cuero deberá disponer de cremallera de cierre principal con sistema de bloqueo automático. EFE